Festival Jours de cirque

C’est un festival peu banal, organisé par l’École de cirque de Québec, qui se déroule dans la ville. Jusqu’au 9 juin, la population est invitée à découvrir des artistes professionnels ainsi que des étudiants qui déploient leur agilité sur différentes scènes extérieures et intérieures. Au programme: des activités gratuites ou à peu de frais pour toute la famille. Du 6 au 9 juin, voyez Catastrophe ultraviolette, un spectacle mis en scène par Maxime Perron et offert par les finissants de la formation professionnelle. Les organisateurs des activités Zoom cirque présentées du mercredi au dimanche convient la population à faire un saut dans l’univers acrobatique des étudiants de l’École lors de courtes créations de 20 minutes. Le spectacle Camping arrive juste à point pour l’été, alors que les acrobates marcheront sur des cordes à linge et où les tentes seront installées sur des roues Cyr... Programmation complète et détails: joursdecirque.ca