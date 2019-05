«How old are you...?»

Si vous souhaitez pratiquer et perfectionner votre conversation en langue anglaise tout en socialisant et en vous amusant, l’APPEAL, organisme sans but lucratif, offre des ateliers de conversation pour le perfectionnement de l’anglais langue seconde et des activités sociales et culturelles pour la pratique de l’anglais. Aussi à l’occasion de son 35e anniversaire de fondation (1984), l’APPEAL tiendra une soirée anniversaire pour les membres actuels et anciens, le samedi 8 juin, au Resto-Brasserie Le Grand Bourg de Charlesbourg. Renseignements : https://www.appealquebec.org ou écrivez à appeal1984inc@gmail.com.

Un succès pour la relève

Photo courtoisie

Le 24e Rendez-vous gastronomique des Amis de la pêche, tenu le 3 mai dernier dans la Salle des Promotions du Séminaire de Québec et sous la présidence d’honneur d’Alain Grenier, président et copropriétaire de AIA Automation inc., a permis d’amasser près de 40 000 $ qui seront remis à la Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée (FSTM). Par ailleurs, le Prix Fontinalis 2019, récompensant une personne ou un organisme qui œuvre pour la promotion de la pêche et du plein air, tout en contribuant à la mission de la FSTM, a été remis à l’Université Laval — Forêt Montmorency pour sa participation soutenue et entière lors des activités de la FSTM depuis de nombreuses années. Sur la photo, de gauche à droite : David Craig, biologiste et président de la FSTM ; Lucie Jalbert, de TVA Québec ; Hugues Sansregret, directeur des opérations Forêt Montmorency, et Mylène Bergeron, de la Fondation de la faune du Québec.

Les 50 ans du Cégep Lévis-Lauzon

Photo courtoisie

Près de 200 retraités, dignitaires et membres du personnel ont assisté récemment à une cérémonie visant à rendre hommage aux bâtisseurs qui ont contribué à la création du Cégep de Lévis-Lauzon (CLL), le 7 mai 1969. L’événement a permis notamment de souligner l’apport des artisans qui ont travaillé de près à la réussite des milliers d’étudiants qui ont franchi les portes du CLL au cours des 50 dernières années. Les invités ont aussi profité de l’occasion pour écrire un mot à la postérité. Les messages ont été déposés dans une capsule destinée à être ouverte dans 50 ans, en 2069. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Jean-Claude Lacasse, bâtisseur et ancien directeur général du CLL ; Isabelle Fortier, directrice générale du CLL ; Louise Bergeron, présidente de l’Association des retraités et professeure de chimie à la retraite, ainsi que Jérôme Caron, vice-président du CA du CLL.

85 ans

Photo courtoisie

Joyeux anniversaire de naissance à André Samson de l’arrondissement Beauport à Québec qui a 85 ans aujourd’hui. Plusieurs le reconnaîtront comme l’homme des machines à coudre. Depuis l’âge de 14 ans, André Samson vend et répare des machines à coudre, métier qu’il a appris de son père et qu’il pratique depuis. Son travail (sa passion) est devenu au fil des ans son passe-temps principal puisqu’il n’est pas question de prendre sa retraite. M. Samson a une fille Nathalie (Daniel) et une petite-fille Amélie dont il est terriblement fier. Bonne fête Monsieur Samson.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Marie Lebel (photo) historien et spécialiste de l’histoire de Québec, 63 ans... Roger Guay, président Groupe GR Tex inc., 59 ans... Sophie Bédard, auteure de bande dessinée québécoise, 28 ans... Bernard Paquet, cofondateur de Cossette Communication Marketing, 75 ans... Brooke Shields, actrice américaine, 54 ans... Corey Hart, auteur-compositeur-interprète québécois, 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 mai 2018. Marcel-Claude Roy (photo), 81 ans, député du Parti libéral du Canada dans la circonscription fédérale de Laval et Laval-Ouest de 1968 à 1984... 2015. Gladys Taylor, 98 ans, romancière et éditrice canadienne... 2012. Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois... 2010. Louise Bourgeois, 98 ans, artiste française et célèbre sculptrice... 1994. Reine Gagné-Johnson, 75 ans, mère de Daniel et Pierre-Marc Johnson.