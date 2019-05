J.K. Rowling écrit quatre nouvelles histoires d'Harry Potter

Les fans d’Harry Potter seront ravis de découvrir la surprise de J.K. Rowling, qui a dévoilé écrire quatre nouveaux livres se déroulant dans l’univers de la saga.

C’est sur le site officiel de sa maison d’édition, Pottermore, que l’écrivaine a annoncé la nouvelle. Il s’agira d’ebooks qui exploreront l’histoire de la magie, ainsi que le folklore qui a inspiré la série à succès.

Elle explique dans l’annonce que les livres «vous ramèneront une fois encore dans le passé et vous feront découvrir tout le folklore et la magie au cœur de la série Harry Potter».

«En plus d’explorer les origines de la magie à travers l’histoire et le folklore, les nouvelles de ces ebooks comprendront aussi des notes, des pages manuscrites et de jolis dessins, comme précédemment vu dans Harry Potter: Une histoire de la magie», ajoute J.K Rowling.

Les deux premiers tomes, Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against The Dark Arts, et Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology, devraient sortir le 27 juin 2019.

Parfait pour réviser ses sortilèges durant l’été!