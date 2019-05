La bannière Marshalls prend de l’expansion dans la capitale. Le détaillant de vêtements ouvrira son deuxième magasin à Québec dans les anciens locaux du Sears Décor au Méga Centre Sainte-Foy, a appris Le Journal.

Depuis quelques semaines, le propriétaire de l’édifice, Choice Properties REIT, réalise des travaux sur le bâtiment afin d’accueillir l’enseigne qui offre différentes marques à prix réduit.

On y retrouve notamment des vêtements, des chaussures et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. Marshalls vend aussi des décorations pour la maison.

Selon nos informations, l’ouverture du nouveau magasin, qui devrait nécessiter des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars, est prévue pour l’automne prochain. Il occupera une superficie de 43 700 pieds carrés.

Mardi, un responsable chez Choice Properties a confirmé au Journal l’arrivée du détaillant sur le site qui héberge, entre autres, le Cineplex Odeon ainsi qu’un Walmart. L’entreprise Bain Dépôt y a également récemment ouvert un point de vente.

« Marshalls va prendre la totalité de l’espace disponible dans l’édifice », note une employée. « L’ouverture est prévue vers le mois d’octobre ou novembre. Nous devons compléter nos travaux et, par la suite, ils vont pouvoir faire les leurs », poursuit-elle.

Il n’a toutefois pas été possible de joindre des responsables chez TJX Companies, propriétaire de la bannière Marshalls, mais aussi de Winners et HomeSense.

Un bon marché

Rappelons qu’en 2016, la société américaine avait ouvert son premier magasin Marshalls d’une superficie de 22 400 pieds carrés dans la capitale dans le centre commercial Laurier Québec. La direction de l’entreprise affirmait alors aux médias présents sur place croire beaucoup au potentiel du marché québécois.

À travers le pays, en date du 31 décembre dernier, TJX Companies possédait 88 Marshalls, dont 14 au Québec, peut-on lire dans le dernier rapport financier de l’organisation. Par ailleurs, elle détenait 49 Winners et 19 HomeSense à travers la province.

L’aventure Marshalls a débuté en 2013 au Québec. La direction avait alors ouvert deux boutiques, soit dans le quartier DIX30 de Brossard et à Boisbriand.