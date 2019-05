La saison de Federico Higuain est terminée

Déjà en difficulté, le Crew de Columbus a subi un dur coup vendredi, annonçant que le milieu de terrain Federico Higuain allait subir une opération dans le but de reconstruire un ligament croisé antérieur du genou.

Higuain ratera conséquemment le reste de la saison de la Major League Soccer (MLS). Il s’est blessé samedi dernier lors d’un duel contre les Rapids du Colorado. Il a quitté la partie à la 67e minute après avoir récolté une passe décisive dans une défaite de 3 à 2 des siens.

Higuain a inscrit un but et ajouté cinq passes décisives en 14 matchs cette saison. Il détient plusieurs records de concessions, notamment pour les passes décisives (63) et les buts à l’aide d’un tir de pénalité (19).

Le Crew, qui a perdu huit de ses neuf derniers matchs et qui pointe au neuvième rang dans l’Association de l’Est avec une fiche de 5-9-1, reprendra l’action samedi en accueillant le New York City FC.