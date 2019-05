L’art de vivre et de laisser vivre les autres

Je suis issue d’une famille qui compte un nombre impressionnant d’obèses. Mes grands-parents le sont, mes parents le sont, ainsi que presque tous leurs frères et sœurs. Mon frère et moi, on est gros, mais pas obèses, alors que ma sœur aînée est mince comme un fil et elle se fait un malin plaisir de nous faire sentir sa différence, et d’une quelconque façon, sa supériorité sur nous.

Je sens toujours que son regard est méprisant quand elle nous examine. Comme si elle nous disait chaque fois « Regardez-vous les gros jambons comme vous êtes laids ! » Oh, elle ne le dit pas en mots, mais je le vois bien dans sa face qu’elle nous méprise. J’aimerais bien lui dire ma façon de penser en pleine face, mais mon frère comme mes parents me disent toujours que je me raconte des histoires, qu’elle nous aime trop pour penser des choses comme ça. Comment savoir s’ils ont raison ?

Une grosse qui s’accepte

Et si c’était votre frère qui avait raison ? Méditez sur ce qui suit : Votre signature dit une chose, mais votre imaginaire, c’est-à-dire ce que vous sous-entendez du dialogue intérieur de votre sœur, en dit une autre sur votre acceptation de vous-même.