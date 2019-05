Le Capitole: une nouvelle ère

Cette semaine, 27 ans après sa réouverture officielle, Le Capitole de Québec a dévoilé les toutes premières images de la dernière phase de son impressionnant chantier de rénovation et d’agrandissement. Mélissa Paquet s’est rendue sur place pour avoir un avant-goût des espaces revampés. Elle s’est entretenue avec Jacques Tanguay, coactionnaire du projet, de même qu’avec Jean Pilote, directeur général du Capitole. Ils ont discuté de l’ampleur du projet et de la nécessité d’une telle expansion pour Le Capitole. «Je suis extrêmement fier et ému de présenter enfin ce projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années déjà, a déclaré M. Pilote. Nous avons travaillé extrêmement fort pour rassembler les nombreux éléments qui étaient nécessaires à la réalisation de cet audacieux projet. Aujourd’hui, nous pouvons dire avec certitude que le résultat sera à la hauteur des efforts consacrés et que les gens de Québec pourront être fiers du nouveau Capitole.»

C’est en effet tout un projet qui a cours derrière la mythique salle de spectacles. L’hôtel de 109 chambres, suites et penthouses 5 étoiles, actuellement en construction, proposera des salles de réunion luxueuses et une terrasse sur le toit. «Nous avons eu l’idée d’implanter le bâtiment sur la parcelle arrière du terrain afin de préserver l’aspect existant du Capitole vu de la place d’Youville, a expliqué Pierre Martin, architecte principal du projet. Ainsi établi au sol, l’immeuble s’habille d’un mariage de matériaux nobles du passé et du présent, la pierre calcaire et le verre. L’intention est que cette architecture nouvelle marque son époque, tout comme le bâtiment existant a su marquer la sienne.»

La réception, située au 7e étage, offrira une vue panoramique sur le Vieux-Québec. L’architecture a été pensée pour préserver le cachet existant de l’édifice du Capitole, un bâtiment centenaire d’une grande valeur patrimoniale. Le chantier en cours s’ajoute à celui qui s’est terminé l’été dernier, alors que le prestigieux Ristorante Il Teatro, désormais sur deux étages, rouvrait ses portes au public, de même que le théâtre, entièrement restauré. L’hôtel sera inauguré en septembre prochain. Pour réserver dès maintenant : lecapitole.com