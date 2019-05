Les conservateurs courtisent une VP de La Capitale

Le parti conservateur fait de l’œil a un visage bien connu de la communauté d’affaires de Québec alors que Marie-Josée Guérette, membre de la haute direction de La Capitale pourrait bien faire le saut dans la circonscription de Louis-Hébert prochainement.

La principale intéressée a confirmé la nouvelle au Journal, précisant du même souffle «être toujours en réflexion».

«La décision n’est pas prise. C’est quand même une décision importante dans une vie, de faire un saut comme celui-là, donc je suis toujours en réflexion», confie celle qui occupe le poste de vice-présidente exécutive aux affaires publiques chez La Capitale.

Rencontre avec le chef

Contactée initialement par le lieutenant au Québec des conservateurs fédéraux, Alain Rayes, Marie-Josée Guérette a également rencontré le chef du parti Andrew Scheer vendredi matin à Québec.

«C’est très flatteur d’être courtisée par les conservateurs parce que M. Scheer est un politicien qui a le vent dans les voiles au Canada. Les contacts se sont bien déroulés, mais étant donné l’importance de la décision, ça mérite quand même réflexion», souligne la potentielle candidate.

Si sa candidature devait s’avérer, Mme Guérette ferait le saut avec un certain bagage en politique, elle qui a occupé différents postes au provincial par le passé. Elle a notamment été sous-ministre, conseillère et secrétaire générale dans divers ministères. Malgré cette expérience, elle affirme n’avoir jamais songé à se présenter aux élections avant aujourd’hui.

«C’est vraiment une réflexion qui s’est amorcée avec cette proposition-là. Je connais bien le milieu, les contraintes et les joies, mais je n’avais jamais pensé à ça», explique-t-elle, ajoutant vouloir donner une réponse rapidement au parti. «Dans les prochaines semaines», assure la principale intéressée.

«Une candidature forte»

Du côté du parti conservateur, on confirme travailler très fort pour convaincre Marie-Josée Guérette de faire le saut en vue des prochaines élections.

«Ce serait une très grosse candidature pour nous», admet le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. «De par sa formation en administration publique et en sciences politiques, de par son poste de vice-présidente chez La Capitale, de par toutes ses implications dans la communauté, elle représente exactement ce qu’on recherche, soit des candidatures fortes.»

Si Mme Guérette décidait de faire le saut dans Louis-Hébert, elle croiserait notamment le fer avec l’actuel député libéral de l’endroit Joël Lightbound pour une circonscription d’importance dans la région.

«Nous sommes très optimistes. La région de Québec, c’est un peu le point de départ du mouvement des conservateurs en province et on a beaucoup d’ambition pour le parti. Ça va commencer par Louis-Hébert et la circonscription de Québec, où on veut marquer notre force», souligne M. Rayes.