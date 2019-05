Logan Shaw conserve sa place

Au terme de sa meilleure saison offensive en carrière dans la Ligue américaine, l’ancien du Canadien de Montréal Logan Shaw a accepté une prolongation d’une saison avec les Jets de Winnipeg, vendredi.

Shaw, tout comme son coéquipier C.J. Suess, a accepté un contrat à deux volets qui lui rapportera 700 000 $ s’il joue toute la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Shaw, qui avait accepté un premier pacte avec les Jets le 11 novembre, a récolté 29 buts et 51 points en 70 rencontres avec les Gulls de San Diego et le Moose du Manitoba en 2018-2019. La saison précédente, il avait marqué deux buts et amassé six points en 30 parties avec le Tricolore.

Le directeur général Marc Bergevin l’avait réclamé au ballottage en janvier 2018 lorsque les Ducks d’Anaheim l’ont rendu disponible.