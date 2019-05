Mirò au MNBAQ

Pascale a visité Mirò à Majorque, la nouvelle exposition présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Le peintre et sculpteur espagnol Joan Mirò sera donc à l’honneur tout l’été jusqu’au 8 septembre. C’est une collection exceptionnelle de près de 200 œuvres qui y est présentée, dont de nombreuses toiles grand format, toutes produites entre 1956 et 1981, alors que l’artiste, établi à Majorque, en était à sa période de maturité et jouissait déjà d’une réputation internationale. Avec un langage pictural unique, fait de formes élémentaires simples, il a composé une œuvre célébrant la femme, l’oiseau, la nuit étoilée avec d’étonnants idéogrammes témoignant d’une grande fantaisie. Il s’agit d’une première exposition majeure de son œuvre au Québec depuis plus de trois décennies.

L’exposition est découpée en quatre zones distinctes. La première témoigne des racines catalanes de l’artiste et de l’inspiration qu’il tire de l’œuvre de Gaudí et des peintures rupestres préhistoriques. La deuxième zone montre de quelle façon l’expressionnisme abstrait et la calligraphie orientale ont exercé une influence sur Mirò à une certaine période de son cheminement artistique. La troisième zone de l’exposition présente les formes originales créées par l’artiste pour élaborer des sculptures et des peintures selon une imagerie distinctive. La dernière zone présente les œuvres issues de sa période de maturité, notamment une vaste série de peintures en noir et blanc particulièrement audacieuses. Un artiste à découvrir absolument. Pour informations: mnbaq.org