OSLO, un nouveau projet signé Logisco

Logisco, l’un des plus importants groupes immobiliers de Québec, inaugurera en juin un tout nouveau projet d’appartements haut de gamme et de penthouses dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis. Il vise un segment de marché qu’il a peu exploité jusqu’à maintenant: celui de personnes qui désirent louer des appartements haut de gamme, notamment les baby-boomers.

Photo courtoisie

«OSLO répond aux besoins des gens qui souhaitent se départir de leur maison et trouver un milieu de vie qui correspond à leurs besoins actuels, explique Michel Parent, président de LOGISCO. La demande pour les appartements haut de gamme et penthouses en location est grandissante dans la région, surtout chez les baby-boomers qui sont actifs, qui voyagent beaucoup et qui ont des exigences élevées en matière de qualité. Ils souhaitent profiter de la vie sans avoir les responsabilités qui viennent avec l’achat d’une propriété, comme l’entretien et les frais fixes. Nous sommes persuadés que cette tendance s’accentuera au cours des prochaines années et nous avons désormais tout ce qu’il faut pour combler cette clientèle.»

Photo courtoisie

Situé au Carrefour Saint-Romuald, à quelques pas de commerces et de restaurants, dont ceux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, l’OSLO compte quelque 70 appartements de deux, trois ou quatre pièces en formule tout compris : chauffage, eau chaude, climatisation et stationnement intérieur. Il s’agit d’un immeuble au design de style scandinave, lumineux, fonctionnel et élégant. Le constructeur a privilégié les matériaux naturels, comme la pierre, ainsi que les contrastes et les couleurs douces. L’immeuble offre également une vue imprenable sur les ponts.

►Informations: logisco.com