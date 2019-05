Un vrai bon sauvignon

Je dis bon sauvignon, parce qu’on en trouve malheureusement un paquet qui ne devraient tout simplement pas exister!

Je pense surtout à ces vins industriels sans âme au profil monolithique de pamplemousse à la Kim Crawford ou, encore, à ces vins dont les raisins sont récoltés en sous-maturité et qui vous laissent ces impressions de pipi de chat, de gazon et une amertume à faire grimacer.

Il y a bien sûr Sancerre, Menetou-Salon et Saint-Bris où le sauvignon est roi, mais les vins se vendent souvent assez cher et, là encore, la qualité n’est pas assurée. On produit également des sauvignons surprenants en Nouvelle-Zélande, Australie, Californie, Autriche et en Afrique du Sud (pour ne nommer que ceux-là), mais encore une fois, il faut souvent débourser plus de 20$ pour goûter aux meilleurs.

Et puis vous tombez sur ce vin-là... Boom! Du pur bonheur!!

Élaboré par la maison Cortes de Cima située dans l’Alentejo, au Portugal, le vin semble avoir beaucoup progressé depuis que j’ai dégusté le 2014. Issu de jeunes vignes plantées tout près de la mer à Vila Nova de Milfontes, il est vinifié et élevé sur lie en cuve inox. Il en ressort un sauvignon au nez expressif et fort accrocheur de citron confit, de fruits de la passion et de mangue. En bouche, on sent le vin juteux tout en montrant une belle vivacité. Bonne persistance en finale, amertume douce et des tonalités de buis/agrumes. Certains lui reprocheront son côté « exotique », mais le vin dispose d’une bonne acidité, ce qui apporte une bonne buvabilité. Tout ça pour moins de 19$. Le genre de vin qui permet de se réconcilier avec le sauvignon! Et c’est tant mieux!

Sauvignon Blanc 2016, Cortes de Cima, Alentajano, Portugal

18,75 $ - Code SAQ 12185639 – 12,5 % - 2,0 g/l

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.