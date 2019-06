CAUCHON, Marguerite Lapointe



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 27 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marguerite Lapointe, fille de feu dame Rose-Alma Simard et de feu monsieur Henri Lapointe. Elle était l'épouse de feu monsieur Lucien Cauchon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 6 juin de 18 h à 21h30.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Albert Julien), Lucie, Daniel (Joan Ouellet), Robert (Rachel Turmel), Benoît (Chantal Leblond), Dolorès (Jean-Paul Brindamour), René (Christine Trudel) et Marc (Johanne Auclair); ses petits- enfants; ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Henriette (feu René Potvin), Laurette (feu Gilles Trudel), Sylvia (feu Guy Harvey) et feu Rose-Anney (Réal Briand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage et du 5e étage de la Résidence Limoilou pour tous les bons soins apportés à leur mère. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.