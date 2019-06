CARON, Jean-Guy



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 mai 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Caron, époux de madame Adrienne Jalbert, fils de feu madame Alberta Lavoie et de feu monsieur Alphé Caron. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Daniel et Suzanne (Alain Cloutier); ses petits-enfants: Stéphanie, Philippe (Andréanne Tessier), Sarah (Mathieu Gagné) et Christophe; son arrière-petit-fils: Édouard. Il était le frère de: feu Georges, Benoit (Raymonde Côté), Thérèse, Ghislaine, feu Rita, feu Roger (Pierrette Sirois) et Yvon (Pauline Thibault). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jalbert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h45.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.