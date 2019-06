BOURGET, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denise Bourget, épouse de feu Gaston Guay, fille de feu René Bourget et de feu Marie-Marthe Breton. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrice (Sandra Gravel) et Nathalie (Robert Perreault); ses petits-enfants: Valérie (Maxime Lajoie) et Mia; ses arrière-petits-enfants: Charles-Élliot et Jeanne; ses frères et soeurs: Richard (Louise Samson), Francine (Jean-Pierre Guay), Michel et Lucie (Charles Carrière); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guay: feu Jean-Baptiste (Claudine Paré), feu Michel, feu Jean-Marie (Rolande Barras), Louis (Lise Morin), feu Rodrigue (Nicole Lévesque), Georges et Max (Germaine Poulin); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qc.La famille vous accueillera aude 12h à 15h30.