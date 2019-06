PINEAULT, May



Entourée de l'amour de sa famille, le 26 mai 2019 est décédée au CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean Hôpital de La Baie à l'âge de 47 ans et 3 mois, Mme May Pineault demeurant à Saint-Félix D'Otis. Elle était la fille de dame Léonette Thériault et de feu M. Claude Pineault. La famille accueillera parents et amis en présence des cendresà compter de 13h à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative funéraire du Fjord. Elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son fils Guillaume Asselin; sa mère: Mme Léonette Thériault; son frère et ses sœurs: Karine Pineault (Stéphane Simard), Annie Pineault (Marcel Gagnon), Etienne Pineault, Elisa Pineault; son filleul: Yoan Pineault-Gagnon; ses neveux et nièces: Moniqua Pineault-Gagnon (Yannick Cyr), Anthony Pineault-Simard (Carole-Anne Déry)Amélia Pineault- Simard (Mikaël Dufour), Claudia Pineault, Marilyn Pineault; ses petits-neveux: Léa Cyr et Bryan Cyr; le père de son fils: Clément Asselin et de nombreux cousins et cousines, oncles et tantes et plusieurs amis. Pour les personnes désireuses d'offrir des dons, une personne bénévole de la Fondation de l'hôpital de La Baie sera présente au salon afin de les recueillir. Pour rendre hommage à Mme Pineault, visitez notre site internet: www.fjord.coop.