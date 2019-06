PICHARD, Alfred (Fred)



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Alfred (Fred) Pichard, subitement le 31 décembre 2018, à l'âge de 99 ans. Il était l'époux de feu dame Charlotte Jones, fils de feu dame Jeanne Vaubourg et de feu monsieur Alfred M. G. Pichard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Helen, Mary Lou (William King), Anne (feu Ken Gorman) et Alfred (Catherine Klesovitch); son frère Charles (Bibianne Pouliot); ses petits-enfants: Michelle, Marie, Sean, Stéphanie, Jessica; ses arrière-petits- enfants: Julia, Liam, Clara; ainsi que plusieurs neveux, nièces, et de nombreux ami(e)s. Il était le frère de: feu Jeanne (feu Jean Tremblay), feu François (Pauline Ostiguy), feu Marie-Louise, feu Anne. Il a habité à Québec (Lévis et Sillery) pendant 95 ans et a déménagé en 2015 à Ottawa pour se rapprocher de sa famille. Il a travaillé pendant 36 ans à la compagnie Général Electric du Canada, à l'Usine sur le Boulevard Charest de 1948 à 1984. Fred était très passionné de ski et de golf. Il a été l'un des fondateurs des "Cours populaires de ski" et il a enseigné le ski sur les Plaines d'Abraham pendant plus de 40 ans. Il a fait du ski alpin jusqu'à l'âge de 86 ans, et a fait du ski de fond jusqu'à l'âge de 96 ans. Il était membre au Club de ski de fond Sentiers des Grandes Prairies à St-Romuald pendant plusieurs années. Il a joué au golf sur des terrains de golf à St-Étienne de Lauzon et aux autres clubs de golf à travers le Québec presque tous les jours de la semaine pendant plus de 30 ans jusqu'en 2014. Fred était un membre à vie au Musée du ski de Québec au Mont Ste-Anne et était aussi un membre de Irish Heritage Québec. La famille et les amis sont invités à l'inhumation des cendres qui se fera le samedi 8 juin 2019 à 14h30, au cimetière Saint-Patrick's, 1601, chemin Saint-Louis à Sillery (Québec), G1S 1G4.