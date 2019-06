20 questions personnelles et sensuelles pour votre partenaire

Apprendre à se connaître, alors que le couple vient de se former, demeure une période à la fois stimulante et fascinante. Des centaines de questions s’agitent dans nos têtes, mais seules quelques-unes franchissent les lèvres. La gêne se heurte à l’excitation, le désir de préserver l’intimité de l’autre s’oppose à l’envie d’y être invité, tant de contradictions, mais tant de désirs ! Je vous ­propose aujourd’hui, 20 questions sensuelles à poser à votre partenaire — que vous soyez en couple depuis peu ou depuis longtemps.

­ Apprendre à se connaître

Difficile de prétendre que l’on connaît parfaitement bien quelqu’un, car des mystères ­demeurent même après des ­années de vie commune. Certes, on peut tenter de deviner ­comment notre moitié pourrait réagir, mais rien n’est coulé dans le béton. Une réaction attendue ne se présente pas parce que ­l’attention du moment est déviée, une réponse espérée n’arrive pas parce que ­l’humeur du moment est ­instable... bref, vous aurez compris que de nombreux facteurs peuvent ­influencer l’état d’esprit. Et rien de plus ­dévastateur pour un couple que de prendre l’autre pour acquis. Donc, apprendre à se connaître demande du temps, de la ­patience, du respect et ­beaucoup d’intérêt. Et si quelques ­questions permettaient d’aller dans des directions inattendues.