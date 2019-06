TOURVILLE, Jeannette Drolet



Tout doucement au CHSLD de Limoilou, le soir du 21 mai 2019, à l'âge de 95 ans et 11 mois, notre maman nous a quittés. Née à Québec le 30 juin 1923, elle était l'épouse de feu Michel Tourville et la fille de feu Arthur Drolet et de feu Marie-Anna Turcotte. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Drolet laisse dans le deuil ses filles: Micheline (feu Jean-Guy Paré), Lise (Michel Ferland), Nicole (Gaston Grenier), Francine; ses petits-enfants: Mélanie Ferland (Daniel Fraser), Éric Ferland (Fay Chevalier), Pascal-Hugo Paré (Tommy Larouche), Luc Paré (Danielle Lachance), Jean- Philippe Grenier (Anne-Marie Poulin), Christine Grenier (Stéphane Manikis); ses arrière-petits-enfants: Maxime, Olivier, Alex, Victoria, Edouard, Mélina; sa soeur Rita Drolet (feu René Trudelle); ses belles-sœurs: Aline Dorval (feu André Drolet), Claire Tourville (feu Edmond Sutton) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Jeannette est allée rejoindre les défunts des familles Drolet et Tourville avec qui elle a partagé de merveilleux moments au cours de sa vie. Ils sont de nouveau réunis dans la vie éternelle. Maman nous a demandé de dire textuellement au personnel du CHSLD de Limoilou " qu'elle les aimait et les remerciait d'avoir bien pris soin d'elle, ainsi qu'à l'abbé Daniel N'Teeka." Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire pas un don au Noël du Bonheur. Site: www.noeldubonheur.com, Tél.: (418)687-6635. Les funérailles sont sous la direction de