7 points chauds sur la Côte-Nord

Il faut aller au moins une fois sur la Côte-Nord pour réaliser à quel point c’est grand. À partir de Tadoussac, il y a 1300 kilomètres de littoral. Le Saint-Laurent devient l’estuaire puis le golfe, avec ses îles. Des plages à perte de vue, une forêt boréale immense, des cours d’eau puissants.

Voici 7 attraits vraiment uniques.

La Péninsule Manicouagan

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

Près de Baie-Comeau, la Route des plages autour de la péninsule ­Manicouagan s’étire sur 30 kilomètres. On peut s’y baigner, la température de l’eau pouvant atteindre plus de 26°C dans les secteurs peu profonds du parc-nature de Pointe-aux-Outardes. Surf cerf-volant. Bain d’argile à la baie Saint-Ludger.

Camping avec ou sans services, gîtes et chalets.

1 888 463-5319

pointe-aux-outardes.ca

Baleines et Zodiac avec Essipit

Photo courtoisie, Marc Loiselle

Afin de vivre une sensation de proximité avec les baleines, montez à bord d’un bateau pneumatique en partance des Bergeronnes, pour une croisière commentée avec Vacances Essipit, gérée par la communauté innue. Selon les sorties, on aperçoit des rorquals communs, des baleines à bosse et même, une baleine bleue.

Chalet ou condo-hôtel : à partir de 144 $ par nuit. Camping. Croisière aux baleines en zodiac : 50 $ à 59 $ par personne, 37 $ à 39 $ par jeune de 16 ans et moins.

1 888 868-6666

vacancesessipit.com

Tadoussac

Photo courtoisie, Frank Slim-Bertrand Desrochers

Porte d’entrée de la Côte-Nord, Tadoussac se trouve au carrefour du Saint-Laurent et du fjord du ­Saguenay. La baie est considérée comme l’une des plus belles au monde. ­Observation des baleines en bateau ou sur terre. Kayak de mer. ­Chapelle de bois historique. ­Boutiques. ­Spectacles et amuseurs publics.

Hôtels, auberges, gîtes, camping et plus.

1 866-235-4744

tadoussac.com

Les barrages Manic

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

À partir de Baie-Comeau, la route 389 vers Fermont mène à deux barrages gigantesques, Manic-2 et Manic-5, ce dernier pouvant contenir un ­immeuble de 40 étages. Manic-2, ­aussi nommé la centrale Jean-­Lesage, se trouve au km 22. Pour atteindre Manic-5, soit le barrage Daniel-Johnson, on roule jusqu’au km 214.

Visites guidées jusqu’à l’intérieur. Cafétéria, chambres et camping équipés pour les VR au km 94. Motel au km 211.

1 866 LAMANIC (1 866 526-2642)

www.hydroquebec.com

Les îles de Mingan

Photo courtoisie, Tourisme Côte-Nord

Passé Sept-Îles, plus de mille îles et îlots granitiques forment la Réserve de parc national du Canada de l’Archipel-de-Mingan. Ses monolithes géants émerveillent, tout comme ses « perroquets de mer ». On explore les îles à pied sur un sentier ou en kayak.

Accès : en traversier ou en bateau-taxi. Excursions commentées avec escale. Sites de camping, tentes équipées à louer et petite auberge. Hébergement sur la côte : chalet, motel, hôtel, gîte du passant.

418 538-3285 (Havre-Saint-Pierre), 418 949-2126 (Longue-Pointe-de-Mingan)

pc.gc.ca

Au bout de la 138

Photo courtoisie, Tourisme Côte-Nord

Popularisé par le poète et ­chanteur Gilles Vigneault, Natashquan ­séduit avec ses anciens hangars de ­pêcheurs et ses longues plages. Sentiers pédestres dans la taïga et rivières vierges charment à leur tour. Un pont nous amène au petit village de Kegaska, là où se termine la route 138.

Croisières et excursions guidées en kayak de mer. Camping, gîtes et chalets.

418 726-3054

copactenatashquan.net

L’île d’Anticosti

Photo courtoisie, Mariane Boucley

Au cœur du golfe Saint-Laurent, vis-à-vis Mingan, l’île s’étire sur 220 kilomètres. À Port-Menier, le seul ­village, on prend possession d’une ­camionnette pour nous rendre à notre chalet puis pour explorer. On découvre des bords de mer, des canyons et des chutes. On voit des chevreuils partout et même des renards.