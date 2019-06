CARON, Denyse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Denyse Caron, fille de feu Gérard Caron et de feu Corinne Cloutier. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil son fils Vincent; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à sa belle-soeur Gabrielle Gélinas, son neveu Jean Caron et sa nièce Véronique Duval ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 18h.