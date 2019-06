Capitales : un bon début de match gâché par la relève

Les Capitales de Québec ont baissé pavillon 7 à 4 face aux Boulders de Rockland au Palisades Credit Union Park de Ponoma, samedi soir, et ce malgré un excellent début de match.

Tout allait bien pour les représentants de la Vieille Capitale, qui menaient par un point en début de sixième manche, jusqu’à ce que le voltigeur Kody Ruedisili, qui s’était rendu au premier but à l’aide d’une belle course, se fasse surprendre par le lanceur gaucher de Rockland alors qu’il croyait que ce dernier s’élançait vers le marbre.

Les Boulders n’ont pas perdu de temps à leur tour au bâton pour faire payer cette erreur aux Capitales en marquant deux points aux dépens du lanceur Arik Sikula, ce qui signifiait du même coup la fin de sa soirée de travail. Marvin Gorgas est venu en relève, mais n’a pu arrêter l’hémorragie. Dès son premier tir, les Boulders ont continué leur bon travail en manquant deux autres points pour prendre les devants 5-3. Ils n’ont plus jamais regardé derrière par la suite.

Baseball de situation

En quête de victoires, les Capitales y sont allées de deux décisions assez osées, mais payantes. Dès la deuxième manche, alors que le pointage était de 1 à 0 en leur faveur, Bass a déposé un amorti sacrifice pour faire avancer un coureur, qui est ensuite venu marquer.

Scalabrini n’est pas passé par quatre chemins pour expliquer son geste après la rencontre. «L’équipe est très jeune et on a beaucoup de difficulté à générer des points cette saison. Bass est très bon en défensive, mais il a plus de difficulté au bâton. Il faut tenter par tous les moyens de créer des points en ce début de saison.»

Du positif malgré tout

Dans la défaite, le premier frappeur des Capitales Joe Lytle n’a pas déçu, en frappant un triple et un double, en plus de démontrer une belle discipline au bâton, lui qui a obtenu trois buts sur balles. Il a aussi été responsable de deux des trois points de son équipe.

«Lytle est notre meilleur frappeur depuis le début de la saison. En plus, il joue avec émotion et c’est ce que je reproche à certains joueurs, donc on est vraiment content de son apport», a laissé savoir le gérant de l’équipe à la fin du match.

Le lanceur natif de Lévis Dany Paradis-Giroux a aussi bien fait, n’accordant aucun point en une manche et un tiers de boulot, et Scalabrini n’avait que de bons mots pour ce dernier. «Il vient donner une leçon à certains autres lanceurs, il lance des prises et il est sans crainte sur la butte.»

Bien que les Capitales aient frappé 10 coups sûrs, ces derniers ont laissé pas moins de 12 coureurs sur les sentiers.

Pour les Boulders, le troisième but John Brontsema a connu toute une soirée en frappant trois doubles en quatre apparitions au bâton, produisant 2 points.

Avec cette défaite, les Capitales détiennent désormais l’exclusivité du dernier rang de la ligue Can-Am avec un dossier de quatre victoires et 11 défaites.