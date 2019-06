LAROCHE, Wilfrid



À la Résidence Côté Jardins, le 30 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Wilfrid Laroche, policier retraité de la Sûreté du Québec, fils de feu Wilfrid Laroche et de feu Marie-Blanche Noël, époux de feu dame Shirley Paquet. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Il laisse dans le deuil ses filles: Christiane (Roger Varvaresso), France (Dany Légaré), Sylvie (Denis Landry), Diane, Lison (Rémi Malouin) et Hélène; ses petits-enfants: Stéphanie, Jenny, Sophie, Tommy, Christopher, Carolane, Gabrielle, Philippe, Aymerick, David et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Coralie et Andrew; sa sœur feu Jeannine (feu André Raymond); Josée Hamel (Stéphane Roncalli); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.