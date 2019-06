«Céline a eu un immense impact sur ma carrière»

Alors que Céline Dion s’apprête à tourner une page d’histoire avec la fin de sa résidence à Las Vegas, David Foster, lui, débarque à Montréal pour lui rendre hommage. Le producteur et musicien qui l’a aidée dans sa conquête du marché anglophone donnera lundi soir le coup d’envoi à sa tournée Hitman, où il revisitera, entre autres, quelques grands titres de la chanteuse.

Difficile (lire : impossible) de discuter avec David Foster sans lui parler de Céline Dion. Ça, il en est bien conscient.

Après tout, il a contribué à donner des ailes à la diva de Charlemagne dans sa conquête des États-Unis, ayant collaboré avec elle sur certains de ses plus grands succès anglophones tels que All By Myself, The Power of Love et autres Because You Loved Me. Bref, il sait pertinemment que le nom de la chanteuse sera prononcé maintes fois au cours d’une entrevue avec n’importe quel média, surtout montréalais.

« Rêves professionnels »

Pas que ça lui déplaise. Au contraire, même. Au bout du fil, c’est avec une tendresse évidente qu’il parle de Céline Dion, une femme ayant eu « un immense impact » sur sa carrière.

« Céline et René ont toujours été extraordinaires avec moi, ils se sont toujours assurés que j’aie tout le crédit qui me revient. Et ça, c’est le genre de chose qui ne s’oublie pas. Alors je ne dirais pas non à de nouvelles collaborations avec elle dans le futur. Elle m’a permis de réaliser de grands rêves professionnels, et vice versa. Qui sait, peut-être nous en reste-t-il encore à réaliser ensemble », avance-t-il, depuis la Californie où il demeure depuis plusieurs années.

Verra-t-on le nom de David Foster inscrit au livret de Courage, le prochain album de Céline Dion attendu incessamment ? Malheureusement, non.

« Pour l’instant, si je devais retravailler avec Céline, je ne saurais pas exactement quelle direction prendre avec elle. Mais si jamais j’arrive à trouver la réponse, et qu’on avait entre les mains quelque chose d’aussi bon et d’aussi fort que Because You Loved Me, j’adorerais travailler avec elle de nouveau, sans aucune hésitation », explique-t-il.

L’embarras du choix

Évidemment, Céline Dion n’est pas la seule voix ayant permis à David Foster de bâtir son illustre carrière. Au cours des 40 dernières années, le musicien et producteur a collaboré avec certains des plus grands de l’industrie (les noms de Madonna, Barbra Streisand, Lionel Richie, Destiny’s Child, Bryan Adams, Michael Bublé et Whitney Houston viennent rapidement en tête), lui permettant d’amasser un total de 16 prix Grammy.

Il aura donc l’embarras du choix, ­lundi soir, lorsqu’il montera sur la scène de la Place des Arts afin d’offrir un survol de son répertoire. Et il ne sera pas seul. Assis au piano, il laissera un trio de chanteurs, nommément Pia Toscano, Shelea Frazier et Fernando Varela, prêter leurs voix aux pièces ayant marqué sa carrière.

Eh non, David Foster ne sera pas rejoint sur scène par sa fiancée, la chanteuse Katharine McPhee, cette dernière étant retenue à Londres par la comédie musicale Waitress, dont elle tient la vedette.

« J’aurais vraiment aimé qu’elle puisse venir avec moi à Montréal. Mais même si elle avait été disponible, c’est dans la salle qu’elle aurait été assise, en tant que spectatrice. On a déjà partagé la scène, mais on n’a jamais eu l’intention de faire une tournée ensemble. Ce n’est pas notre truc », explique-t-il.

► La tournée Hitman de David Foster démarrera lundi à la Place des Arts de Montréal.