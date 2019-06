Céline Dion: l'ère Vegas en 10 temps

La carrière de Céline Dion n’a certainement pas été un long fleuve tranquille depuis qu’elle s’est installée au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, en 2003. Voici 10 événements qu’on n’oubliera pas de sitôt.

1. Première du spectacle A New Day | 25 mars 2003

Photo d’archives, Tomasz Rossa

C’est une Céline Dion aux cheveux blonds et courts qui lève le voile sur A New Day, un spectacle unique mis en scène par Franco Dragone, mieux connu pour son travail au Cirque du Soleil. Mariant prouesses acrobatiques, technologiques et vocales, le spectacle récolte un succès public immédiat, mais reçoit des critiques mitigées.

Pendant 90 minutes, la Québécoise interprète ses propres succès (It’s All Coming Back To Me Now, I’m Alive, Love Can Move Mountains, My Heart Will Go On) et reprend ceux des autres, comme At Last (Etta James), Fever (Peggy Lee) et I’ve Got The World On A String (Frank Sinatra). La grande aventure est lancée.

2. Décès d’Adhémar Dion | 30 novembre 2003

Une fois le concert commencé, Céline Dion annonce au public qu’elle connaît une journée difficile parce qu’elle vient de perdre son père.

Essuyant ses larmes, elle raconte qu’elle a toutefois insisté pour honorer son engagement. « Mon père était – et continue d’être – mon plus grand fan, déclare-t-elle aux spectateurs avec émotion. Je sais qu’il aurait voulu que je sois sur scène ce soir. »

Encore aujourd’hui, on peut trouver des extraits du poignant discours sur YouTube. Impossible de rester insensible en écoutant la chanteuse, alors âgée de 35 ans, livrer What A Wonderful World en pleurant à chaudes larmes, avant de lancer un « I love you dad! Je t’aime papa ! » bien senti entre deux sanglots étranglés.

Adhémar Dion est décédé à 80 ans des suites d’un cancer.

3. Le rideau tombe sur A New Day | 15 décembre 2007

Photo d’archives, AFP

Après 4 années, 717 représentations, 3 millions de téléspectateurs et 500 millions $ de recettes, Céline Dion boucle le premier chapitre Las Vegas entourée de René Angélil et René-Charles, qui viennent la rejoindre sur scène. Bien qu’elle délaisse le Caesars Palace, la star restera sous le feu des projecteurs. Moins de deux mois plus tard, elle entamera son Taking Chance World Tour, une ambitieuse tournée mondiale durant laquelle elle donnera 132 concerts sur 4 continents pendant près d’un an.

4. Une nouvelle résidence | 15 mars 2011

Photo d’archives, Martin Chevalier

Après trois ans d’absence, Céline Dion, dorénavant maman de jumeaux (Nelson et Eddy), retrouve la Strip et présente la première d’un second spectacle en résidence, mis en scène par Ken Ehrlich, producteur des Grammy Awards. Tout simplement intitulé Celine, le concert est épuré. Accompagnée d’une trentaine de musiciens, la diva de Charlemagne s’offre quelques relectures, dont un pot-pourri des chansons-thèmes de James Bond, Man In The Mirror de Michael Jackson, Ne me quitte pas de Jacques Brel et Mr Paganini d’Ella Fitzgerald.

La critique parle d’un hybride entre le raffinement d’un concert classique et l’énergie d’un spectacle pop.

5. Une pause forcée | 13 août 2014

Par voie de communiqué, Céline Dion annonce qu’elle suspend toutes ses activités professionnelles pour une durée indéterminée, histoire de prendre soin d’elle et, surtout, de René Angélil, qui lutte contre un deuxième cancer depuis plusieurs mois. Cette décision entraîne non seulement l’annulation des représentations au Colosseum jusqu’à nouvel ordre, mais ses concerts prévus en Asie. « Il est essentiel pour moi de consacrer tout mon temps à René et à nos enfants », souligne-t-elle sur son site web.

6. Fin de sabbatique | 27 août 2015

Photo d’archives, AFP

C’est entourée d’une équipe métamorphosée que Céline Dion retrouve les planches du Colosseum. La direction musicale est dorénavant assurée par Scott Price. Ce dernier remplace Claude « Mégo » Lemay, qui occupait ce poste depuis plus de deux décennies. Devant un parterre bondé de proches, la chanteuse donne un concert riche en émotions au cours duquel elle interprète notamment The Show Must Go On, un vieux succès du groupe britannique Queen qui résonne particulièrement fort, compte tenu de l’état de santé incertain de René Angélil.

« Je dois vous dire que ça fait vraiment du bien d’être de retour », déclare la star en lever de rideau.

7. Retour sans René Angélil | 23 février 2016

Photo d’archives

Après avoir annulé plusieurs représentations en raison du décès de René Angélil, survenu le 14 janvier, Céline Dion remonte sur scène en saluant sa mémoire en reprenant With One More Look At You, une délicate ballade de Barbra Streisand. « Je pense toujours à lui », déclare-t-elle après avoir obtenu une ovation monstre en début de prestation. Bien que plusieurs chansons prennent un tout autre sens en raison du décès du célèbre imprésario (The Power of Love, It’s All Coming Back To Me Now, My Heart Will Go On), la diva reste forte. Au final, elle n’aura craqué qu’une seule fois, durant All By Myself, en milieu de concert. Emportée par l’émotion après avoir atteint LA fameuse note, elle échappe plusieurs sanglots et peine à terminer le morceau. Au parterre, le public a également les yeux dans l’eau.

8. La 1000e | 8 octobre 2016

Photo d’archives, Denise Truscello

Céline Dion termine sa 1000e représentation au Colosseum sous une pluie de confettis. Près de 4300 fans assistent au moment spécial. En entrevue au Journal au lendemain du concert, son gérant de l’époque, Aldo Giampaolo, parle d’un « grand accomplissement » et d’une « soirée remplie de joie ».

Selon l’émission CBS Sunday Morning, en donnant son 1000e concert au Caesars Palace, la chanteuse rejoint Elvis Presley et Frank Sinatra au panthéon des artistes ayant marqué Las Vegas.

9. L’anniversaire gâché | 30 mars 2018

Céline Dion fête ses 50 ans... non pas sur scène, comme originalement prévu, mais en toute intimité. Souffrant d’une béance tubaire, un trouble de l’oreille moyenne qui rend le chant extrêmement difficile, elle doit annuler une autre série de concerts pour subir une intervention chirurgicale. « La chance n’a pas été de mon côté dernièrement... » écrit-elle sur Facebook, avant de s’excuser auprès de tous ses fans qui s’étaient procuré des billets pour souligner cet important anniversaire en grand.

10. Suite et fin | 8 juin 2019

Après 424 représentations, le rideau tombe sur Celine, le deuxième spectacle en résidence de l’artiste de 51 ans.