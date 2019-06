Choisir d’être heureux

Instinctivement, nous sommes tous à la recherche du bonheur. On peut l’apercevoir un peu partout ou bien ne le trouver nulle part, cela dépend de nous apparemment. On dit qu’apprendre à vivre heureux est un choix que l’on fait concrètement. Voici donc un livre qui s’adresse à ceux qui recherchent la paix, la joie et l’harmonie.

Lue par des centaines de milliers de ­personnes, l’auteure Sanaya Roman est devenue une ­personnalité de la croissance personnelle aux États-Unis. Bien que son enseignement soit des plus accessibles, il est surtout teinté d’une grande sagesse. Plutôt difficile de résumer tout ce savoir en quelques lignes. D’emblée, ­précisons l’importance d’apprendre à cultiver le calme et la sérénité, ainsi que de ­transformer le négatif en positif, choses difficiles au sein du monde ­mouvementé dans lequel on vit. ­Pourtant, il s’agit là du premier défi à relever. À force de s’exercer à ressentir une forme de paix ­intérieure, on atteint un apaisement semblable à la brume que l’on aperçoit sur un lac l’été en début de matinée. Sanaya Roman nous apprend également que notre réalité est en fait la vision que nous avons du monde. Choisir la joie est en quelque sorte l’idée de contrôler ses pensées ainsi que son emploi du temps. Plus on entretient des idées sombres, plus on s’en éloigne, et plus on intègre des valeurs associées à l’amour et à la compassion, plus on s’en rapproche.

Vivre son idéal

Imaginez-vous quelle serait la meilleure ­version de vous-mêmes ? Qui aimeriez-vous être si vous aviez le choix ? Quel sommet ­aimeriez-vous atteindre dans votre profession ? Faites l’exercice de le trouver, puis visualiser cet idéal. L’auteure compare cet exercice à ­s’éveiller à sa propre lumière intérieure ou encore ­choisir la sagesse du cœur.

Le savoir de Sanaya Roman provient ­principalement de séances de canalisation qu’elle reçoit d’Orin, considéré comme étant un être de lumière. Dans la même collection, on compte ­également les livres, Choisir la Conscience, ­Choisir l’Éveil et Choisir l’Amour.

À LIRE AUSSI

Renouer avec la nature

Photo courtoisie

S’évader quelque temps pour se retrouver en pleine nature pourrait être un exercice des plus bénéfiques pour le corps, l’âme et l’esprit. Dans cet ouvrage, l’auteure, une Parisienne qui n’avait rien d’un Robin des bois a tenté ­l’expérience en forêt accompagnée d’un guide de survie. Une belle façon de se ­reconnecter avec la nature. Même si par moments ­l’expérience s’est ­avérée difficile en raison des conditions extrêmes, elle serait prête à récidiver. Ici, comme on a la chance d’avoir des endroits sauvages à proximité, pourquoi ne pas profiter des bienfaits d’une simple marche en forêt ? Déjà apprendre à vivre au rythme de la nature, ne serait-ce qu’une journée, en ­prenant la peine de savourer des yeux la beauté des lieux serait un pas vers ce qu’on appelle la sérénité.

Démystifier les vies passées

Photo courtoisie

Vous avez sans doute déjà ­entendu parler des vies antérieures sans toutefois trop vous en préoccuper. Si le phénomène vous interpelle, voilà un guide qui ­démystifie le tout. Ceux qui connaissent leurs vies passées ont, ­selon l’auteur, un avantage sur les autres. D’une ­certaine façon, ils savent ce qu’ils auront à traverser dans la vie présente puisqu’un lien existe entre les vies passées et les suivantes. C’est en quelque sorte une suite logique. En plus d’évoquer la ­réincarnation et la fameuse loi du ­karma, ce livre offre des exercices concrets ­permettant de lever le voile, soi-même, sur ses propres vies passées.

Se soigner par le yoga

Photo courtoisie

À l’instar de l’acupuncture ou de ­l’auto-massage, le Mutra est une forme de yoga où l’on utilise une position précise des doigts pour soigner des petits maux au quotidien. Ces techniques, vieilles de plus de 3000 ans, servent notamment à calmer les angoisses nocturnes, soulager les maux de têtes ou de dos, voire même alléger la tristesse et cultiver la joie. Ces petits gestes, qui peuvent paraître anodins, favorisent la circulation de l’énergie vitale afin d’éviter des blocages énergétiques qui sont souvent à l’origine de divers malaises qui nous empoisonnent la vie. Abondamment illustré, ce livre est un petit bijou pour favoriser l’harmonie du corps et vivre de façon équilibrée.

Le coup de cœur du mois

Pour des solutions naturelles

Photo courtoisie

La naturopathie compte de plus en plus d’adeptes. ­Néanmoins, plusieurs ­questions persistent sur le sujet. L’ouvrage bien documenté de Daniel ­Crisafi répond à une foule de questions en la matière. Si vous souffrez d’intolérances alimentaires, d’allergies ou bien d’arthrite, voyez quelles sont les alternatives aux ­médicaments. Accessible, ce livre qui évoque également les dangers du gras et du sucre, vous ­permettra de ­découvrir quels sont les ­meilleurs ­suppléments ­vitaminiques à ­favoriser ou ­encore de connaître les ­aliments à ­éviter, et quels sont les ­meilleurs ­régimes pour vous. Si vous en êtes encore à vous questionner à savoir si la consommation de gluten, ­d’antioxydant ou de ­probiotiques est à intégrer à votre alimentation, ce guide, qui est un véritable livre de référence, est sans doute pour vous.