BROWN, Marcel



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 27 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marcel Brown, époux de madame Jeannine Tremblay, fils de feu madame Blanche Landry et de feu monsieur Arthur Brown. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel Brown (Cheryl Brown), Claudette Brown (Marc Decelles); sa petite-fille adorée Samantha Brown; sa soeur Georgette Brown (feu Augustin Gilbert); sa belle-sœur Solange Tremblay (Marcel Mayer) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à mes ami(e)s de longue date Rejean et Huguette Carrier, ma voisine madame Andrée Simard (feu Ghislain Simard) et madame Micheline Julien (feu Roland Thibault), ces personnes ont été là pour moi jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: frère André, Cécile (Anathole Blouin) et Lucienne (Raoul Jobin). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Foy. Merci au personnel de la résidence Côté Jardins pour vos bons soins prodigués.