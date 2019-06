PROULX, Denis



À son domicile, le 22 mai 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Denis Proulx. Il était le fils de madame Louiselle Sirois et de monsieur Émilien Proulx. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses enfants: David (Marianne) et Anthony (Mary-Pier), ses petits-enfants: Ève et Xavier; ses grands-parents: feu Germain et feu Nelly Proulx, feu Lorenzo et feu Lucienne Sirois; ses frères et ses sœurs: Line, Guylaine, Jacques et Réjean; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Nancy, Édith, Louis-Charles et Daniel. Il laisse également dans le deuil ses oncles, ses tantes, ses neveux: Alexandre, Maxime et Martin, ses nièces: Marie-Michelle et Élodie et plusieurs amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean Baptiste, Québec, (Québec) G2E 6H5, www.oes@operationenfantsoleil.ca