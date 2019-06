Dépaysement à proximité

Certains adeptes croient qu’ils doivent absolument s’expatrier à des centaines de kilomètres pour capturer de belles prises et jouir des beautés de mère Nature.

Sylvain Turenne et Mylène Joly sont propriétaires de la pourvoirie bien connue, Coin Lavigne, depuis plus d’une décennie. Lorsqu’il était plus jeune, Sylvain souhaitait acheter une pourvoirie de son patelin, à proximité de sa résidence, qui se nommait Pourvoyeur en chasse et pêche Saint-Damien.

N’ayant pu trouver entente avec l’ancien gestionnaire, il a plutôt décidé de se lancer en affaires à Saint-Côme. L’an dernier, ce territoire poissonneux est devenu disponible et ce couple d’entrepreneurs s’en est porté acquéreur.

Renouveau

Désireux de donner une nouvelle image à ce grand terrain de jeu de 30 km², ils en ont profité pour changer le nom et le renommer Pourvoirie du Domaine du Renard Bleu. Ils ont également rénové plusieurs chalets, installé des quais, refait l’accueil, adapté certaines installations pour les personnes à mobilité réduite, renouvelé la flotte d’embarcations, etc.

Poissons en Abondance

Afin d’offrir les mêmes standards qu’à leur autre pourvoirie, l’équipe de techniciens ensemence chaque lundi 2800 ombles de fontaine de 9 à 12 pouces dans l’ensemble des lacs et 2000 arcs-en-ciel de taille identique, chaque mercredi.

Sylvain me confiait qu’il investira, cette année, plus de 350 000 $ en poissons afin de rendre les nappes d’eau prolifiques à souhait.

L’an dernier, au lac Francis, un astucieux client a déjoué une mouchetée de 2,39 kg (5 ¼ lb). Le record de tous les temps pour l’arc-en-ciel est de 2,72 kg (6 lb) et elle provient du lac Anne.

Bien que l’ensemble des étendues d’eau soit voué à la clientèle ayant loué un chalet, notez qu’il y a trois lacs, dont le Blanc ayant une superficie de 127 hectares, où il est permis de pêcher sur une base journalière.

Passion au féminin

Photo courtoisie

Annie Bilodeau de Shawinigan pêche depuis sa tendre enfance. Elle s’est toutefois découvert une réelle passion pour cette activité de prélèvement en 2013. Cette dame de 38 ans, qui a œuvré dans les domaines de la foresterie, de la pharmaceutique et de la restauration, a décidé de réorienter sa carrière dans le merveilleux monde de la pêche. Depuis l’an dernier, elle travaille à titre de conseillère dans les différentes expositions pour la firme Les produits de pêche BM. Elle a également formé une équipe féminine avec Hélène Lefebvre et Chantal Daigle afin de participer à de nombreux tournois québécois et ontariens. Depuis le 1er mai, elle travaille à la pourvoirie Némiskau à titre de guide et de commis. Pour en savoir plus, visitez la page www.facebook.com/abilodeau1.

Pistes et repères

Nom : Pourvoirie du Domaine du Renard Bleu.

Où : Saint-Damien dans la belle région de Lanaudière.

Zone : 15

Directions : De l’autoroute 40, empruntez la 31 Nord vers Joliette jusqu’à la 347 puis parcourez 17 km jusqu’à St-Damien et suivez les indications.

État des routes : Asphaltées tout le long jusqu’à proximité de l’accueil, puis réseau de routes forestières carrossables. Besoin d’un camion 4X4 dans certains secteurs.

Habitations : 15 chalets cotés 3 et 4 étoiles par la FPQ pouvant accueillir de 2 à 19 convives et 4 camps très rustiques qui rappellent les pourvoiries d’autrefois.

Forfaits : Européens avec possibilité d’un service de traiteur sur demande.

Commodités : Location de moteurs, de batteries et d’équipements de pêche, vente d’essence, mini-boutique, WiFi et réseau cellulaire dans certaines habitations, chalet corporatif pour réunion et party avec 9 chambres à coucher, etc.

Espèces : Mouchetées indigènes dans 6 lacs pesant jusqu’à 2 kg, mouchetées ensemencées dans 14 lacs et truites arc-en-ciel dans 5 plans d’eau dont un avec des trophées de 1 à 2,5 kg.

Activités : Pêche blanche, chasse au petit gibier, ours pour la première saison depuis 35 ans, orignal avec un taux de réussite de 50 %, randonnées pédestres, sentiers de vélo de montagne et de fat bike, cueillette de fruits sauvages, observation d’oiseaux, etc.

Unicité : Pourvoirie complète, avec 22 lacs, dont le plus grand de toutes les pourvoiries de Lanaudière, à moins de 100 km de Montréal.

Infos : 1 855-935-7422 et www.domainerenardbleu.ca