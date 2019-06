ROCHETTE, Suzanne Thibault



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Suzanne Thibault, épouse de feu monsieur Louis Rochette, fille de feu monsieur Joseph-Alexis Thibault et de feu madame Florence Croteau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères: feu Jacqueline, feu Pierrette (feu Jean-Jacques Falardeau),feu Adrienne (feu Antonio Crépin), feu Jacques (Céline Gariépy), feu Pierre (feu Alice Sampson) et Pauline Trudel (Pierre Gagnon); ses belles-sœurs et beaux-frères: Guy (Denise Houde), feu Jean (Madeleine Dupuis), Yvan (Christiane Arsenault) et François; sa filleule Caroline Rochette, son filleul Martin Thibault; ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au Dre Anne Savard du Centre Médical de Charlesbourg ainsi qu'au département des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin 2019 à 11h en l'église St-Albert-le-Grand (3055, 2ème avenue (angle Des Peupliers Est) Québec, Qc, G1L 3G1). La famille recevra les condoléances à compter de 10h. La mise en columbarium des cendres se fera au Cimetière St-Charles le même jour au Mausolée Marie-de- l'Incarnation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.