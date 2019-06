Incursions insolites

Les séries docu-réalités sont de plus en plus populaires et se multiplient sur nos ondes. Elles nous font découvrir des univers méconnus, mais peuvent aussi assouvir notre côté voyeur. En voici quelques-unes à vous mettre sous la dent qui sont produites chez nous.

Urgence santé mentale

Sujet délicat, mais ô combien nécessaire ! La santé mentale a trop longtemps été négligée et considérée comme un sujet tabou. Elle est souvent plus difficile à déceler, elle peut mettre un certain temps avant qu’un diagnostic soit posé et elle demeure malheureusement souvent incomprise.

C’est en parlant de santé mentale que les gens qui en souffrent seront moins seuls. Cette série brosse un tableau assez sensible de la situation. Les caméras ont eu un rare accès à des interventions menées par l’équipe de psychiatrie de l’Hôpital Notre-Dame puis par l’équipe Urgence Psychosociale-­Justice.

On y voit avec l’impuissance du téléspectateur des gens en crise, en perte de contact avec la réalité. On voit à quel point le besoin d’aide en santé mentale est criant. En espérant que cette série poignante fasse tomber des préjugés et permette de fournir les meilleurs soins possible.

► Mardi 21 h à Moi&cie

Éboueurs

Ils font partie de notre quotidien puisqu’ils le ramassent chaque semaine, les éboueurs n’ont peut-être pas un métier glamour mais sans eux, je n’ose imaginer à quoi ressembleraient nos villes. Ils sont ici les vedettes d’une série de huit épisodes dans lesquels on les découvre dans leur vie tout comme dans leur camion. Cette série nous fait prendre conscience de l’importance de leur travail et surtout des conditions difficiles dans lesquelles ils doivent le faire. Chaleur intense, sécurité souvent mise à l’épreuve, l’envers du compostage – soit l’odeur –, impact de la neige, bref, rien de tout repos. La force de cette série réside dans le casting de ces bons vivants et le montage qui rend ce sujet rébarbatif, ludique. Respect mesdames, messieurs.

► Mercredi 19 h 30 à Canal D

Les Croque-morts

La mort fait peur à pas mal tout le monde. C’est malheureusement la fatalité de notre existence. Certaines personnes jouent avec la mort tous les jours de leur vie. C’est le cas de Louis-Simon et Maryse qui s’occupent d’une entreprise familiale de pompes funèbres. Vivre avec la mort se fait depuis quatre générations chez eux. Le métier de thanatologue représente son lot de défis pour respecter le mort jusqu’à ses dernières volontés. De l’incinération à la reconstruction faciale, chaque mort est différente. Cette série fascine puisqu’elle trône au sommet des émissions les plus regardées de la saison dernière sur la chaîne Moi&cie. Certaines images sont tout de même plus difficiles à regarder.

► Mercredi 12 h à Moi&cie

Les Princes à Calcutta

Les Princes, c’est avant tout une ligue de balle-molle féminine fondée par Léa Vinson à la suite d’une peine d’amour. Elle voulait faire une activité et encourager la solidarité féminine. En trois ans, Les Princes sont passées d’une à six équipes accueillant une centaine de femmes de 20 à 35 ans unies par ce même désir d’échanger et de s’entraider. L’année dernière, l’instigatrice a voulu pousser ces désirs plus loin en participant à une expérience humanitaire en Inde. Seize filles se sont rendues à Calcutta pour initier des filles de quartiers défavorisés à leur sport tout en propageant les valeurs d’estime de soi, de dépassement et d’inclusion. Elles ont aussi pris part à des distributions de dons. La fin de leur séjour sera marquée par un grand match, mais surtout, de la satisfaction et de la bienveillance. Cette série nous présente des femmes généreuses et ouvertes, sans mesquinerie où règne une saine compétition seulement sportive. Un projet inspirant.

► Mardi 20 h 30 à TV5

Les pompiers : la relève

Ils sauvent des vies et risquent la leur. Ils éteignent des feux, mais suscitent aussi quelques étincelles. Les pompiers sont des héros du quotidien. Cette série s’attarde ici à la formation de la prochaine cohorte – des gars comme des filles. Je dois dire que la première introduction au feu, le tueur de pompiers, et à sa chaleur est assez saisissante. L’entraînement est donné avec beaucoup de vigueur. Les élèves sont parfois confrontés à des situations chargées d’émotions. On revient régulièrement sur les risques du métier et sur la vocation dont on les sent bien investis.

► Mercredi 20 h à V

Fin de mois

Une autre série éminemment touchante. J’avoue que sur papier, j’étais inquiète. J’espérais qu’on ne capitalise pas sur le voyeurisme auprès de gens fragilisés. Au contraire, nous avons tout à gagner de suivre ces familles formidables. Et on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Une maladie, une séparation, un incendie, la vie est parsemée d’embûches et certaines sont plus difficiles à surmonter. Ces familles nous donnent de grandes leçons de vie. Leur débrouillardise et leur engagement sont inspirants. Jean-Marie Lapointe leur donne la parole avec amitié et délicatesse, sans tomber dans le misérabilisme. Au Québec, 100 000 personnes doivent se nourrir via les banques alimentaires. Ce ne sont donc pas des cas d’exception.

► Mardi 21 h à Moi&cie

Huissiers

Métier mal-aimé, l’huissier est rarement porteur de bonne nouvelle. Pour une deuxième saison, nous suivons Guy, Michel, Olivier, François et Yan qui doivent appliquer des saisis, des expulsions et relever des fraudes. Ce sont des tâches délicates qui touchent des gens malveillants, mais aussi des plus vulnérables – pensons à une expulsion pour loyers impayés, par exemple. C’est plutôt triste, surtout que les huissiers doivent se montrer neutres, sans émotion. Les gens qui se cachent ou s’obstinent peuvent être divertissants. Le montage est dynamique malgré les répétitions et tous les cas sont tournés en caméras cachées. Je suis toujours surprise de voir occasionnellement des gens à visage découvert. On y parle peu de l’impact que ce travail peut avoir sur leur vie.

► Vendredi 20 h à V

Lowrider Montréal

Qu’est-ce que le lowrider me direz-vous ? Il s’agit d’une voiture dont la suspension et l’apparence sont modifiées. La voiture roule donc au ras le sol et rebondit. Ces bolides sont repeints, colorés, excentriques. On les voit de loin ! On utilise souvent des modèles anciens des années 60 notamment. Une tradition californienne que l’on voit régulièrement dans les clips des rappers. Il existe un club de passionnés chez nous, le Luxurious Montreal. C’est à une vingtaine de ses membres que Lowrider Montréal s’intéresse. Nous les suivons au rythme des concours, des expositions et de leurs rencontres souvent animées. Avis aux amateurs de voitures.

► Lundi 21 h à Z