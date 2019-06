Kim Despatis: lire pour sortir du quotidien

Alors qu’on peut encore voir Kim Despatis dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (au Théâtre du Nouveau Monde), on lui a demandé ce qu’elle aimait lire.

Vous vous rappelez le premier roman qui a vraiment compté pour vous ?

Oui, ça a été La vie devant soi de Romain Gary. C’est souvent au secondaire qu’on nous force à lire des livres et celui-là m’a énormément bouleversée, parce que madame Rosa meurt et que le jeune adolescent de l’histoire va s’occuper de son cadavre. La relation qu’ils avaient de son vivant était vraiment très belle.

Aujourd’hui, quel genre littéraire préférez-vous ?

J’ai le genre assez large mais, de façon générale, je suis quand même classique dans mes goûts. J’adore quand il y a des personnages féminins forts, quand on peut rentrer dans leur intimité. J’aime ça quand ça va plus dans la psychologie et qu’on apprend petit à petit à découvrir une personne avec ses craintes et ses failles. C’est quelque chose qui est aussi très inspirant pour mon métier, parce que je vais avoir tendance à imaginer comment je ferais ce personnage.

Si on vous demandait de parler d’un roman que vous avez a-do-ré, lequel vous viendrait spontanément à l’esprit ?

Chercher Sam de Sophie Bienvenu. C’est un roman qui est vraiment bien construit. Il commence par nous promener du passé au présent mais à un moment, les deux mondes se rejoignent et on continue dans le présent. J’ai pleuré ma vie, en le lisant. Le personnage principal est hyper émouvant. C’est un gars sans abri qui, à part son chien, n’a vraiment rien dans sa vie. Mais un jour, il perd son chien et la suite de l’histoire est incroyablement touchante.

Vous avez eu d’autres gros coups de cœur ?

Oui, je pense tout de suite à En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut. C’est magnifique. Ça parle de la maladie mentale du point de vue d’un enfant, mais ce n’est jamais dépeint de manière laide. C’est comme si on parlait de quelque chose de triste mais avec de la lumière.

Il y a aussi eu Dopamine de Jeanne Dompierre. Ça, c’est plus sombre. Quand je parlais de personnages féminins pas parfaits, il y en a ici tout un ! L’héroïne, une jeune femme de bonne famille, va entreprendre une cure de désintoxication qui va amener une transformation. Mais est-ce que cette transformation va changer sa vie ? Ce n’est pas parce qu’on a tout dans la vie qu’on est toujours bien à l’intérieur de soi...

Et que venez-vous tout juste de lire ?

Je viens de terminer Récolter la tempête de Benoît Côté. Ce roman d’apprentissage qui met en scène un ado de 16 ans se déroule vers le milieu des années 1990, et il va y avoir la crise du verglas comme transformateur. Ça me touche beaucoup, les histoires avec des ados. À cet âge-là, on est tellement à fleur de peau...

Vous jouez aussi beaucoup au théâtre. Peu importe l’époque où elle a été écrite, quelle est votre pièce favorite ?

Je vais être tellement cliché en disant La Mouette de Tchekhov. Mais le personnage de Nina est tellement magnifique. Je rêve d’ailleurs de pouvoir un jour jouer ce rôle-là, porter ces mots-là.

Y a-t-il un roman ou un auteur que vous aimeriez à tout prix faire découvrir aux lecteurs du Journal ?

Je vais encore parler de Sophie Bienvenu, qui a aussi écrit Autour d’elle.

Même si je n’ai pas encore lu Scarborough, j’ai aussi envie d’ajouter Catherine Hernandez. Dans ce roman, on suit trois jeunes défavorisés à Toronto. Catherine Hernandez donne voix à des gens qu’on ne voit pas souvent dans la littérature. Elle voulait parler de sa ville ouverte à l’art malgré la pauvreté des lieux. C’est une jeune autrice. Ça peut être intéressant.

Pourquoi aimez-vous autant lire ?

Je sors sur mon balcon avec un livre et le temps s’arrête. Des fois, c’est beaucoup plus inspirant que d’être assise devant la télé. Et quand je suis très stressée, ça me permet de sortir de mon quotidien.

► Dès le 20 juin, Kim Despatis jouera également dans La maison, une création qui sera présentée au Petit Théâtre du Nord, à Blainville. Et cet automne, en plus de la retrouver dans Les Pays d’en haut, on pourra la voir dans la nouvelle série policière La faille sur addikTV.