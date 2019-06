La «renaissance» de Lydia Képinski

Le 1er juin 2018, Lydia Képinski lançait son tout premier album, Premier juin. Un an plus tard, jour pour jour, voici qu’elle fait paraître un album remix de ces mêmes chansons revisitées par huit artistes de musique électronique, comme Ryan Playground, Tommy Kruise et CRi. Le Journal s’est entretenu avec la chanteuse qui fête ses 26 ans aujourd’hui, le 1er juin.

Pourquoi avoir décidé de faire un album remix de Premier juin ?

« Je suis une personne qui aime beaucoup danser dans la vie. Mon premier album, je l’aime beaucoup, mais j’avais le sentiment qu’il aurait pu être plus funky et dansant. [...] En général, les gens font parfois des remix d’une seule chanson. Je trouvais ça intéressant de faire l’album au complet. »

Comment as-tu choisi les artistes pour tes remix ?

« Ça s’est beaucoup passé par Instagram. Le premier que j’ai recruté, c’est Arthur [Gaumont-Marchand] du projet Robert Robert. Je l’ai rencontré à Paris et c’est devenu mon premier ami DJ. À partir de là, j’ai fait d’autres recherches d’artistes. On a demandé à tout le monde de nous faire un top 3 des chansons de l’album qu’ils voulaient faire en remix. Et on a fait la sélection après ça. »

Qu’as-tu pensé du résultat ?

« J’ai trouvé ça vraiment cool. Il y a eu plein de surprises. On avait dit candidement qu’on leur donnait carte blanche. L’idée était qu’ils revisitent les chansons et que je n’aie rien à dire. Sur ces remix, il y a du techno, de la house. Ils ont fait des choses qui correspondent au genre auquel ils s’inscrivent. »

Avec un seul album à ton actif, n’est-ce pas un exercice audacieux que de lancer des remix ?

« Ça peut être perçu ainsi, mais je trouve ça assez naturel. Ces artistes évoluent en musique, à Montréal. Mais ils sont dans une autre sphère. Par exemple, il n’y a pas de catégorie musique électronique au Gala de l’ADISQ. Moi, je trouve ce genre-là tripant. Je voulais créer un pont naturel et organique avec ces artistes incroyables. »

Cet album de remix vient de paraître en surprise, dans la nuit du 1er juin. Pourquoi une telle idée ?

« Parce que personne ne s’attend à ce qu’on fasse ça, d’abord. Souvent, j’enlève mes lunettes et je me dis que c’est vraiment ridicule comme projet. Mais d’une bonne façon ! C’est complètement fou. Je pense que ça va être drôle. C’est aussi de cette façon qu’on a sorti l’album l’année passée. »

Tu joueras aux Francos le 19 juin, avec le Français Flavien Berger en première partie. À quoi ressemblera ce spectacle ?

« Ce sera un spectacle conceptuel autour de la musique électronique puisque Flavien Berger touche aussi à ce genre-là. On trouvait ça intéressant de faire un concept plus électro cette fois-ci. J’ai deux musiciens de plus que d’habitude. Ça va être gros. »

Comment se présentera ton été après ça ?

« On poursuit la tournée avec des spectacles toutes les semaines. Sinon, j’aimerais trouver du temps pour écrire un nouvel album. On s’est rendu compte que le projet de remix comprenait les mêmes étapes que la sortie d’un vrai album. On s’est mis beaucoup de travail pour cette année. J’aurais maintenant besoin d’une période de création. »

Peut-on espérer un nouvel album pour le 1er juin 2020 ?

« Je ne crois pas. Je vais sûrement faire quelque chose de spécial à cette date-là... ou pas ! Le prochain album, j’aimerais prendre le temps, j’aimerais qu’il soit réfléchi. On exige beaucoup des artistes qu’ils produisent rapidement et ça fait parfois des œuvres un peu fades. »

► L’album Premier juin REMIX, avec Ryan Playground, Robert Robert, softcoresoft, Ben Shemie, Odile Myrtil, Tommy Kruise, Mollygum et CRi est présentement sur le marché. Lydia Képinski sera aussi en concert le 19 juin au Club Soda, dans le cadre des Francofolies. lydiakepinski.com.