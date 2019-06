Labeaume en Pologne pour protéger un siège social

CRACOVIE | Si le maire Régis Labeaume a décidé de faire le voyage en Pologne malgré son retour très récent d’une convalescence, c’est qu’il craint que Québec perde son seul siège social d’une organisation internationale.

« On a bien hésité avant de venir. Ce sont des circonstances spéciales qui font que je viens. Honnêtement, ce n’était pas une bonne idée. Mais on a conclu que si je ne venais pas mener cette réunion-là, il y avait des dangers. »

Le maire a donc atterri hier à Cracovie, en Pologne, où il passera les prochains jours, avec la directrice du service de la Culture de la Ville de Québec, Rhonda Rioux, à travailler en coulisses et en rencontres officielles lors du Congrès mondial de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM). M. Labeaume agit d’ailleurs comme président de l’OVPM depuis 2017.

Pour lui, avoir à Québec le siège social d’une telle organisation est crucial. Surtout pour une capitale.

« On a une crainte pour le siège social. C’est le seul siège social d’une organisation internationale à Québec. Si on perd ça, dans le quotidien, ça ne change rien. C’est juste qu’au point de vue international, nous, on l’utilise beaucoup. C’est une carte de visite, et en tourisme, c’est payant. »

Mais M. Labeaume sent un effritement des acquis de Québec. L’organisation a toujours eu son quartier général dans la capitale du Québec et les deux secrétaires généraux qui ont jusqu’à maintenant occupé le poste étaient québécois.

Or, parmi les cinq finalistes pour remplacer le secrétaire actuel, aucun n’est québécois, déplore M. Labeaume.

Le maire de Québec n’appuiera qu’un candidat qui « parle un excellent français et qui a l’intention de déménager à temps plein à Québec ».

Lutte avec Vienne

De plus, une bataille se dessine avec la Ville de Vienne, qui reluque la présidence. Le maire craint que s’il l’obtient, le maire de Vienne ne décide de déménager le siège social. Or, à cause d’une construction d’hôtel en hauteur, l’UNESCO a mis le site de Vienne en péril. L’idée qu’elle soit présidente ne plaît pas au maire de Québec.

« Ils sont sous surveillance par l’UNESCO et ils ne le digèrent pas. On a peur qu’ils utilisent l’OVPM contre l’UNESCO. Ils peuvent contester l’autorité absolue de l’UNESCO. On ne veut pas être utilisés pour ça. »

De surcroît, selon les règles de gouvernance, Québec doit quitter le conseil d’administration de l’OVPM au terme de son deuxième mandat, ainsi que son alliée Bruxelles. La capitale serait mal placée pour se défendre d’une volonté de déménagement, analyse le maire.

Le nouveau président sera nommé en toute fin de congrès. En même temps que la ville hôte du prochain congrès, en 2021, que Québec aimerait bien attirer.

Ateliers sur le patrimoine

Par ailleurs, le maire participera à une série d’ateliers sur le patrimoine, dont un qui l’intéresse particulièrement sur le tourisme de masse. « On n’a pas de problème aujourd’hui, mais il faut prévoir les coups. »

Demain, dans le cadre d’une visite organisée par le Congrès, Régis Labeaume se rendra au Mémorial et Musée d’Auschwitz-Birkenau, un ancien camp de concentration nazi où plus d’un million de juifs ont été exterminés lors de la Seconde Guerre mondiale.

Qu’est-ce que l’Organisation des villes du patrimoine mondial ?