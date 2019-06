Les 50 ans de l’ESLE

Le 50e anniversaire de l’École secondaire Les Etchemins (ESLE) sera souligné par la Fondation Défi-Jeunesse de l’école lors d’un cocktail suivi d’une soirée, dès 19 h, le samedi 21 septembre dans les locaux de l’école, au 3724, avenue des Églises, à Lévis, secteur Charny. Les élèves, les enseignants et directeurs de l’ESLE se retrouveront pour l’occasion et en profiteront pour procéder au dévoilement du Mur de l’Excellence de l’ESLE. Une page Facebook a été créée pour l’événement, sinon tous les détails se retrouvent sur le site : www.fondationdefijeunesse.org. Renseignements : Christian Dumont 418 580-5695.

Retrouvailles Popeye Burger

Photo courtoisie Denis Lachance et Gilles Dion sont à la recherche des anciens employé(e)s des restaurants Popeye Burger de la région de Québec, en vue d’une grande soirée de retrouvailles qui se tiendra le samedi 28 septembre, à Québec. Entre les années 1971 et 1987, pas moins de six restaurants Popeye Burger, dont ceux de la rue Saint-Jean (Place d’Youville), du boulevard Hamel, de la 1ere avenue à Charlesbourg, de la route Kennedy à Lévis, de même qu’à Victoriaville et Drummondville, ont régalé les Québécois avec ses Glouton, Brutus, Olive, Pistache et Popeye Burger, entre autres. Vous voulez être de ces retrouvailles ? Voyez la page Facebook (www.facebook.com/Les-Restaurants-Popeye-453968198680407) ou écrivez à Denis Lachance à : denislachance013@gmail.com.

Au sommet

Photo courtoisie Trois membres de clubs Toastmasters de la région de la capitale nationale ont récemment vu leurs efforts des dernières années récompensés à Cornwall, à l’occasion de la Conférence du District 61 de Toastmasters International, qui regroupe près de 3000 membres et 195 clubs de l’est de l’Ontario, du Québec et du nord de l’État de New York. C’est ainsi que Michel Dagenais, membre du Club Toastmasters Québec, Marie-Andrée Lessard, membre de celui de Sainte-Foy et Marc Boudreault, celui de Charlesbourg (photo) ont obtenu la certification de Toastmaster Distingué, qui leur consacre le plus haut niveau de formation offerte par cette organisation reconnue internationalement. Bravo à vous trois.

Marche réussie

Photo courtoisie La Marche du rein de Québec, présentée le 26 mai dernier par la Fondation canadienne du rein – Division du Québec, a réuni plus de 250 participants sur la Promenade Samuel-De Champlain, Pavillon Quai-des-Cageux, et a permis d’amasser 72 000 $. Les dons recueillis permettront à la Fondation du rein, fondée en 1964, d’accomplir sa mission, soit de financer la recherche ainsi que les programmes et services destinés aux patients et à leurs proches. www.kidney.ca.