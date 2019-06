Les collègues sous le choc

La quadragénaire aurait notamment travaillé au sein des départements de médecine, de l’urgence, des soins et du bloc opératoire pendant ses 20 ans de pratique illégale en plus d’être responsable de certains départements principalement de nuit, selon des infirmières qui se sont confiées anonymement au Journal.

« C’est elle qui prend les décisions importantes, qui avise le médecin au besoin. De jour, l’infirmière responsable relève toutes les ordonnances du médecin, organise les consultations des examens et s’occupe du personnel », confie une infirmière qui a travaillé avec la femme pendant environ six ans.

« Aux soins intensifs, on manipule de la médication très importante et c’est nous qui nous déplaçons sur les étages dans les cas de réanimation. Je ne peux pas croire qu’elle y allait seule. C’est tellement dangereux », lâche-t-elle.

Son stratagème a été décelé il y a quelques semaines. Elle s’est inscrite à une formation avant qu’un employé du CIUSSS ne s’aperçoive que le numéro de permis et le lieu de pratique ne concordaient pas. La porte-parole du CIUSSS, Joëlle Savard, admet que celle qui ne payait pas son permis de pratique et ne figurait pas au tableau de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec a réussi à détourner les processus de vérification.

« On lui a demandé de nous fournir des preuves du paiement à son ordre et elle nous a entre autres fourni des documents falsifiés dans le but de tromper l’employeur, dit Mme Savard. Chaque année, on vérifie la validité de nos permis et on s’est rendu compte qu’il y avait une faille au niveau du processus de vérification de notre système [...] qui ne nous permettait pas de mettre en lumière les doublons. »