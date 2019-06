Les mots dits du samedi

Bel argent

Mêlé ou mélangé ? Le verbe mêler veut dire mettre en désordre, embrouiller. Mais on peut se dire mêlé (et non mélangé) si on a perdu le sens de ses idées. On utilise alors une locution tirée du langage familier québécois. Ex. : Ils ont reçu trop de renseignements, ils sont tout mêlés. Le verbe mélanger, qui signifie incorporer des choses pour former un tout, s’emploie aussi dans le langage familier d’ici, mais pour signifier prendre une personne ou une chose pour une autre. Ex. : Laure a mélangé les noms de ses invités. Mais elle, elle ne s’est pas « mélangée », elle s’est mêlée. De la belle argent ou du bel argent ? Le mot argent se met-il au féminin ? De la belle argent ? Cette expression populaire vient du vieux français, qui acceptait le féminin. Mais le nom argent est masculin. Et le pluriel ? Les anglophones disent couramment the moneys, mais, en français, le mot argent ne s’emploie pas au pluriel. Les gouvernements nous prennent tout notre argent et non tous nos argents, ce qui, même sans le pluriel, fait mal. Entre autre ou entre autres ? Dans l’expression « entre autres », le terme autres s’écrit toujours au pluriel, car on l’utilise pour désigner une chose ou une personne parmi d’autres. Ex. : Des politiciens, entre autres, ont participé à la manifestation. Quand la locution entre autres ne se rapporte pas précisément à un nom ou à un pronom, on utilise souvent l’expression « entre autres choses ». Ex. : Je lui ai dit, entre autres choses, de calmer ses ardeurs.