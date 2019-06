Merci pour les bons mots à notre Bureau d’enquête M. Sabia, mais...

Michael Sabia a été bon joueur cette semaine en félicitant Le Journal de Montréal (il voulait dire notre Bureau d’enquête) pour les reportages qui ont conduit au plus gros scandale de son règne de dix ans comme président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mais il y a un autre problème dans son organisation que nous aimerions lui faire découvrir...

C’est pourquoi nous profiterons de l’occasion pour lui dire que la Caisse de dépôt et placement est devenue une organisation très peu transparente, ce qui n’est pas acceptable pour une institution qui gère l’épargne des déposants du Québec. C’est-à-dire votre argent pour la retraite, le mien, celui de votre beau-frère et de votre voisine fonctionnaire. Bref, 310 milliards d’argent du public.

Notre Bureau d’enquête travaille continuellement le vent dans la face pour sortir des informations de la Caisse. On nous refuse souvent les informations que nous demandons. On nous répond des insipidités à des questions pourtant simples, parfois même sur un ton méprisant.

« Vous comprendrez sûrement », nous écrit-on souvent dans des réponses où on nous refuse l’accès à des documents ou des informations. Eh bien non, nous ne comprenons pas !

Si M. Sabia ne veut pas passer à l’histoire comme le président le plus cachottier de la Caisse de retraite des Québécois, il faudrait qu’il regarde maintenant ce qui se passe dans son rayon des communications, chez ceux entre autres qui traitent les demandes d’information des médias et du public.

Nous serons bons joueurs nous aussi. Nous retournerons dans les prochains jours les demandes que nous avons faites depuis un an pour donner une nouvelle chance à la Caisse de nous répondre. Et nous vous tiendrons au courant.

Par ailleurs, nos journalistes d’enquête s’intéressent aux géants du web qui sont de plus en plus présents au Québec, où ils ont eu la vie très facile jusqu’ici. Les Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA) influencent plus que jamais nos vies, pas toujours pour le mieux.