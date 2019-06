Portes ouvertes au nouveau pavillon de l’Assemblée nationale

QUÉBEC | Les citoyens étaient conviés à découvrir dès samedi le nouveau pavillon de l’Assemblée nationale, inauguré cette semaine en grande pompe.

Plusieurs Québécois étaient au rendez-vous samedi alors qu’une file s’étirait devant le parterre de l’Assemblée vers l’heure du dîner.

Il s’agit d’un projet de 60 millions $ dont l’architecture marie histoire et modernité. Le nouveau bâtiment permettra de rehausser la sécurité du parlement, ainsi que d’augmenter de 20 % sa superficie. On en a aussi profité pour inaugurer deux nouvelles salles de commissions parlementaires, nommées après deux femmes pionnières en politique, Pauline Marois et Marie-Claire Kirkland.

Pour sa part, François Paradis, président de l’Assemblée nationale, se réjouissait d’avoir pu financer ce projet de grande envergure sans demander d’argent additionnel.

Un groupe de militants de l’organisation Extinction Rebellion a posé un geste symbolique vers 11 h 30, des membres se couchant sur le parvis de l’Assemblée nationale afin de démontrer l’invertie du gouvernement face à l’urgence climatique.