Quelle finale!

Dans mon esprit, le premier match leur a un peu servi de wake-up call. C’est comme si au départ ils étaient juste contents d’être rendus là. Ils ont inscrit les deux premiers buts de la série et se sont un peu assis là-dessus. Après la défaite, je pense qu’ils sont revenus à leur style et qu’ils se sont dit : « Hey, on peut battre ces gars-là ! »

Et ces défenseurs ne sont pas les seuls à brasser. J’aime beaucoup ce que je vois de Samuel Blais comme attaquant. Il s’est fait secouer à quelques reprises dans le deuxième match, mais il revient à la charge et continue de frapper. On sent que David Perron, qui est tout un compétiteur, l’a pris sous son aile avec Ryan O’Reilly.