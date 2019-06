Tiger Woods reste loin derrière

L’Américain Tiger Woods a certes joué sous la normale durant la troisième ronde du tournoi Memorial, samedi, à Dublin, en Ohio, mais il demeure loin de la tête.

AFP

L’ancien numéro 1 mondial et actuel cinquième joueur de la planète a remis une carte de 70, soit deux coups de moins que le «par», au cours de sa journée de travail. Conséquemment, il affichait un cumulatif de 212 (-4) à l’aube du dernier 18 trous et occupait le 24e échelon au moment d’écrire ces lignes. Il accusait un retard de neuf coups sur le meneur, le Sud-Coréen Kyoung-Hoon Lee, qui avait déjà retranché quatre coups à sa fiche lors de ses cinq premiers trous du jour.

Vainqueur au Tournoi des Maîtres plus tôt ce printemps, Woods a calé six oiselets contre deux bogueys et un double-boguey au 10e fanion, une normale 6.

Par ailleurs, le Canadien Corey Conners présentait le même dossier que le «Tigre» avec trois trous à compléter. Son compatriote Adam Hadwin (73) était 62e grâce à un total de 218 (+2).