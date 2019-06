Tim Smith: de joueur à entraîneur

Si la barbe de l’instructeur des frappeurs des Capitales vous dit quelque chose, c’est que l’homme originaire de Toronto n’en est pas à ses premiers pas avec l’organisation québécoise. Tim Smith a joué 98 parties dans l’uniforme de la Vieille Capitale en 2014 et 2015.

Quand celui-ci a reçu, l’hiver dernier, l’appel de son ancien entraîneur Patrick Scalabrini qui lui offrait le poste de responsable des frappeurs de l’équipe, le choix était assez simple pour l’ancien porte-couleurs des «Caps».

«Lorsque je jouais à Québec, j’ai développé une bonne relation avec Patrick et Karl [Gélinas]. Ils sont pratiquement devenus ma deuxième famille. J’étais quand même assez surpris lorsqu’on m’a offert le poste, mais j’ai senti que c’était le temps pour moi de revenir à ma passion. Le baseball, c’est tout ce que je connais, c’est à tout ce que je pense et de retrouver le mode de vie du baseball me fait du bien.»

Jeune mais expérimenté

Au total, six joueurs des Capitales sont plus âgés que Smith. Cette situation aurait pu intimider plusieurs instructeurs novices, mais certainement pas l’ex-joueur.

«Même si je suis plus jeune que certains joueurs, ça ne change rien pour moi. C’est simplement une question de respect entre les joueurs et les instructeurs, et le respect vient avec l’expérience de l’entraîneur.»

Et de l’expérience, Smith n'en manque pas. Repêché à trois reprises dans les grandes ligues, il s’est surtout fait connaître en évoluant pour Équipe Canada, remportant au passage l’or aux Jeux panaméricains de 2011 et le bronze en 2015.

«Représenter mon pays est mon plus beau souvenir de ma carrière de baseball. Quand je portais la feuille d’érable, mon seul souci était de faire tout en mon pouvoir pour aider l’équipe à gagner. En plus, le Canada a seulement remporté deux médailles d’or dans son histoire au baseball, et j’ai fait partie d’une des deux conquêtes. J’en retire une grande fierté.»

Faire un Malo de lui-même?

Même si Smith se plaît dans sa nouvelle tâche, le grand barbu pourrait, à l’instar de Jonathan Malo qui a déjà remplacé trois fois cette saison, donner un coup de main aux Capitales comme joueur cette saison.

«J’ai dit à Scalabrini que s’il y avait une urgence, je serais prêt à jouer. En tant qu’entraîneur, je veux tout faire pour le bien de l’équipe et si je dois aller sur le terrain, j’irai», a-t-il laissé entendre avec un léger sourire dans la voix.

Quant à son avenir, l’homme de 32 ans est clair. «J’aimerais rester ici [à Québec] le plus longtemps possible, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je veux vivre du baseball.»