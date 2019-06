Un titre qui change une vie

PARIS | Lorsqu’elle a mis la main sur la coupe Suzanne-Lenglen, l’an dernier, Simona Halep a vu sa vie changer, pour le mieux. De retour cette année avec le statut de championne en titre, la Roumaine de 27 ans avoue parcourir les courts de Roland-Garros avec une détente qu’elle n’avait jamais eue auparavant.

Même si elle fait partie des meilleures joueuses de la WTA depuis plusieurs années, Halep n’avait jamais réussi à mettre la main sur un titre majeur. Dans le monde du tennis, n’entre pas qui veut dans le rang des légendes. Du moins, pas avant d’avoir remporté un Grand Chelem !

Elle avait même mentionné peu après sa victoire à Roland-Garros que ce premier titre majeur avait tout changé chez elle. Que, finalement, elle pouvait se concentrer sur autre chose que sur son tennis, qu’elle sortait maintenant avec des amies.

« C’est différent. J’ai touché au premier rang mondial à deux reprises à la fin de l’année et j’ai un titre du Grand Chelem en poche. Maintenant, tout ce qui vient, c’est du bonus. Je vois le tennis et ma vie différemment. Je suis très heureuse de tout ce qui se passe en ce moment et mon but premier est de voir jusqu’où je peux aller cette année et au cours des prochaines années », a-t-elle ajouté jeudi dernier après son match de deuxième tour contre Magda Linette.

DU PASSÉ

Il ne faut toutefois pas trop lui parler de sa victoire de l’an dernier, acquise aux mains de l’Américaine Sloane Stephens en grande finale. Inévitablement – et avec raison – les questions à ce sujet viennent après chaque point de presse qu’elle donne.

Mais les réponses se font peu concluantes.

Lors de sa première mêlée de presse avant le début du tournoi, Halep n’avait pas laissé terminer un journaliste qui entamait une question sur son titre de l’an dernier et la pression qui venait avec.

« J’ai été championne l’an dernier. Cette année, c’est différent », avait-elle tranché.

Même genre de réponse, jeudi.

« Vous faites une fixation sur ça, sur le fait d’être championne. C’était il y a longtemps », a-t-elle répondu à un autre collègue.

Comme si, maintenant que la pression est tombée, il est inutile de tenter d’en rajouter.

« J’adorerais pouvoir gagner à nouveau ici, honnêtement. Mais ce n’est pas facile et c’est encore loin, donc je n’ai pas envie d’en parler. Dans ma carrière, j’aimerais gagner au moins un autre tournoi du Grand Chelem et une médaille aux Jeux olympiques. Je travaille chaque jour pour m’améliorer et on verra ce qui va arriver. »

BON DÉBUT

Jusqu’à présent, Halep a franchi les trois premiers tours sans trop de heurts à Roland-Garros. Elle a tout d’abord défait Ajla Tomljanović en trois manches au premier tour avant de se charger de Linette en deuxième ronde.

Samedi, elle n’a fait qu’une bouchée de Lesia Tsurenko, 27e tête de série et tombeuse d’Eugenie Bouchard, en deux manches rapides de 6-2 et 6-1.

« Avant le match, j’étais très nerveuse, a-t-elle déclaré après sa victoire. Je dois l’admettre, il y avait beaucoup d’émotions, mais c’est normal puisque je suis de retour ici. Je me sens bien et j’ai des attentes élevées envers moi-même. Après quelques jeux, la nervosité est tombée et j’ai pu me concentrer sur mon match. Je pense que j’ai bien su gérer mes émotions et j’ai bien joué. »

La Roumaine affrontera maintenant en huitième de finale la Polonaise de 18 ans Iga Swiatek.

Dabrowski rêve aux Olympiques

Gagner un tournoi du Grand Chelem est le nec plus ultra de tout joueur de tennis. La Canadienne et experte du double Gabriela Dabrowski a toutefois un autre événement dans la mire : les Jeux olympiques de 2020, à Tokyo. Dabrowski sait ce que c’est que de remporter des majeurs. Elle compte une victoire en double mixte aux Internationaux d’Australie en 2018 et une autre à Roland-Garros en 2017. Mais, à l’heure actuelle, son objectif numéro 1 est de se qualifier pour les Olympiques, coûte que coûte. « C’est le numéro un sur ma liste, a-t-elle reconnu jeudi soir, après ses deux victoires, l’une en double et l’autre en mixte. Je ne sais pas avec qui je vais jouer et ça va dépendre des qualifications. » Pour elle, il n’existe rien de plus prestigieux que les Jeux. « Ça vient peut-être de mes origines polonaises. En Europe de l’Est, les Jeux olympiques sont traités comme l’exploit d’une vie. J’ai grandi en regardant les Olympiques et en soutenant les athlètes polonais et canadiens. J’ai ça en moi depuis mon jeune âge et je veux y aller. De ne pas être payée pour y aller, ça ne change absolument rien. Se qualifier pour la plus grosse compétition du monde, que vouloir de plus ? » DE BONNES CHANCES Dabrowski est en bonne position, à un an de la qualification finale, pour pouvoir obtenir son billet pour Tokyo. Dans un an, les dix meilleures joueuses de double obtiendront automatiquement leur laissez-passer et pourront choisir leur partenaire, à condition que celle-ci soit classée dans le top 300 mondial, en simple ou en double. Sinon, la sélection dépendra de la moyenne du classement des deux joueuses, en prenant le meilleur rang entre celui du simple ou du double. À l’heure actuelle, la Canadienne vient au 11e rang mondial. Avec qui jouera-t-elle à Tokyo ? Bianca Andreescu ? Eugenie Bouchard ? Françoise Abanda ? « Ça va dépendre. J’aime jouer avec n’importe qui, mais j’aimerais jouer avec quelqu’un avec qui je crois avoir des chances de remporter une médaille. Je vais donc jouer avec celle qui jouera le meilleur tennis à ce moment. Ce sera mon choix nº 1. » DANS L’OMBRE D’ailleurs, ses exploits passent un peu inaperçus au travers de la vague de jeunes promesses canadiennes. Peu importe, assure-t-elle. « Je ne le fais pas pour l’attention. Je fais mes choses, je me concentre sur moi-même et j’aime suivre le progrès de nos joueurs canadiens. » Dabrowski et sa partenaire de double, la Chinoise Yifan Xu, ont remporté leur match de deuxième tour samedi. Elle a aussi gagné en mixte jeudi, elle qui évolue avec le Croate Mate Pavic.

FERNANDEZ L’EMPORTE EN BELGIQUE Photo AFP

La jeune Montréalaise Leylah Fernandez a remporté le tournoi junior de Charleroi-Marcinelle, en Belgique, samedi. Elle a disposé de la Française Carole Monnet en deux manches de 6-2 et 6-1. Fernandez se présentera maintenant à Paris où le volet junior du tournoi de Roland-Garros se met en branle dimanche. D’ailleurs, en raison du désistement de la Danoise Clara Tauson, la Québécoise portera le titre de première tête de série pour ce tournoi. La deuxième sera la Française Diane Parry, qui a remporté son match de premier tour chez les grands, cette semaine. Fernandez affrontera la Russe Maria Tkacheva d’entrée de jeu, demain.

« LE JUNIOR NE VEUT RIEN DIRE » Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Si Gabriela Dabrowski avait un conseil à donner à Fernandez, ce serait le suivant : « Je dirais de s’assurer de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Si c’est d’avoir un parent dans ton entourage, ou plutôt un entraîneur avec qui tu travailles depuis longtemps. Ça peut aussi être d’ajouter des gens à ton équipe ici et là. Ou t’entraîner dans un autre pays. Il n’y a pas de formule universelle qui fonctionne pour tout le monde. Tu dois tester la température de l’eau un peu partout pour voir ce qui fonctionne le mieux. Il faut s’assurer d’être bien entourée par des gens qui te conseillent bien. Je dirais aussi de ne pas trop s’en faire avec le tennis junior parce que ça ne veut rien dire », assure-t-elle.

