Gala Québec Cinéma: un vent de fraîcheur a soufflé sur le cinéma québécois

Devoir oblige, depuis qu’elles sont à la barre du Gala Québec Cinéma en 2017, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay ont vu presque tous les films québécois. Elles sont donc les mieux placées pour analyser l’année cinématographique qui sera célébrée dimanche soir. Leur verdict? Au Québec, 2018-19 a été l’année de la jeunesse.

«Il y avait beaucoup de jeunes dans les films. Il y en avait aussi beaucoup derrière la caméra. Ça apporte un vent de fraîcheur», observe Édith Cochrane.

Et comment! Un exemple? Une colonie, le très beau et plusieurs fois primé premier long métrage de Geneviève Dulude-De Celles, avec sa pléiade de jeunes acteurs prometteurs, dont trois – Émilie Bierre (sacrée meilleure actrice aux prix Écrans canadiens), Irlande Côté et Jacob Whiteduck-Lavoie – se disputent l’Iris de la révélation de l’année.

Ce fut aussi l’année de la grande éclosion d’un de nos plus brillants jeunes acteurs, Théodore Pellerin, qui illumine l’écran dans Genèse. Cette performance sans contredit le place parmi les favoris pour remporter l’Iris de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle.

«C’est formidable de voir autant de nouveaux talents surgir. C’est un signe de bonne santé pour notre cinéma», s’enflamme Guylaine Tremblay.

Donner le goût

En bonne santé ou pas, le défi des deux animatrices restera le même : donner aux téléspectateurs le goût d’aller voir des films québécois qui, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas hermétiques, s’acharnent-elles à répéter.

Ils sont pourtant réalisés avec des visages familiers. «Même les films que les gens ont peu vus sont faits avec les mêmes vedettes qu’ils voient à la télévision», argumente Guylaine Tremblay.

«L’un de nos objectifs avec le gala, ajoute Édith Cochrane, est de teaser les films qui s’en viennent. On imagine qu’avec le temps, les gens auront de plus en plus vu les films cités au gala.»

Peut-être pourront-ils alors débattre des mérites des gagnants comme on le fait avec les Oscars. Qui sait?

«Au pif...»

Interrogées séparément par téléphone, les comédiennes ont toutes deux affirmé ne pas avoir l’ambition de suivre les traces de Louis-José Houde, indélogeable depuis treize ans à l’animation du Gala de l’ADISQ, même si leur travail au gala fait l’unanimité.

Elles laissent quand même la porte légèrement entrouverte pour l’édition 2020.

Édith Cochrane : «C’est dur, c’est stressant, mais on finit toujours par avoir envie de le refaire.»

Guylaine Tremblay : «Chaque année, quand c’est fini, on se dit qu’on ne le fait plus. Pis on l’a refait la deuxième année, pis on l’a refait cette année. Écoute, on ne connaît pas l’avenir parce que nous sommes des comédiennes et on ne sait jamais de quoi sera fait notre horaire d’une année à l’autre. Donc, on y va au pif...»

► La 21e édition du Gala Québec Cinéma sera présentée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, le 2 juin, à 20 h. La fête du cinéma d’ici sera précédée, à 19 h 30, d’une émission spéciale Tapis rouge, animée par Herby Moreau et Claudine Prévost.

► Quelques heures plus tôt, Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert seront à la barre du Gala Artisans Québec Cinéma, à compter de 16 h, à ICI ARTV.