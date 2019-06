[VIDÉO] 50 ans plus tard: 2999$ par nuit pour dormir dans la légendaire suite du couple John Lennon et Yoko Ono

Il y a 50 ans, dans la semaine du 1er juin 1969, le couple John Lennon et Yoko Ono enregistrait la célèbre chanson Give Peace a Chance dans une chambre de l’hôtel Le Reine Elizabeth, à Montréal.

Découvrez la spacieuse suite, rénovée en 2017 par l’établissement hôtelier, dans la vidéo ci-devant. Les meubles et les œuvres d’art ont été inspirés par le bed-in et la vie de l’ex-chanteur des Beatles et de sa femme.

Une nuit dans la suite coûte environ 2999$. Elle comprend des installations interactives, un téléphone à cadran vert avec la voix de John Lennon et des casques de réalité virtuelle.

Bonne visite.