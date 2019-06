Alouettes: John Bowman entre en scène

En congé depuis le début du camp d’entraînement des Alouettes de Montréal, John Bowman a sauté sur le terrain du stade Percival-Molson avec ses coéquipiers pour la première fois, dimanche.

L’ailier défensif de 36 ans avait eu droit à une période de pause après avoir participé aux négociations pour la nouvelle convention collective avec la Ligue canadienne de football (LCF).

Belle énergie

Son arrivée au camp semble d’ailleurs avoir apporté une bonne dose de dynamisme aux Oiseaux, surtout du côté de la défense.

«Il y avait définitivement plus d'énergie sur le terrain, a affirmé le joueur de ligne offensive Kristian Matte, dans un communiqué. Tu sentais que l'unité défensive était plus inspirée. Les joueurs ont mis plus de pression sur nous et nous ont forcés à agir plus rapidement. C'est notre leader en défense et de l'avoir sur le terrain aujourd'hui [dimanche] nous a tous rendus meilleurs. Il faut continuer à bâtir sur cette énergie positive.»

Bowman, un vétéran de 13 saisons dans la LCF, toutes avec les Alouettes, était content de retrouver ses crampons.

«Autant j'étais heureux de pouvoir épargner mes jambes à l'aube de la saison, je me sentais beaucoup mieux sur le terrain avec mes coéquipiers, a dit Bowman. Nous avons du pain sur la planche et aujourd'hui [dimanche] se veut un pas dans la bonne direction. J'aime ce que je vois sur le terrain et dans notre vestiaire. Je suis privilégié de pouvoir en faire partie.»

Rendez-vous avec le Rouge et Noir

Les Alouettes se préparent à accueillir le Rouge et Noir d’Ottawa, jeudi pour leur deuxième et dernier match préparatoire.

L’état-major de l’équipe, qui n’a toujours pas annoncé qui sera le quart-arrière partant pour entamer la saison régulière, a l’intention d’offrir du temps de jeu à tous ses passeurs contre Ottawa. L’ancien quart du Rouge et Or de l’Université Laval Hugo Richard devrait donc être utilisé.