Courir les événements... de sentier

Il y a la course sur route, il y a aussi celle en sentier. Différente par ses parcours aléatoires, le « trail » représente un beau défi. Parsemée de racines et roches, parfois boueuse ou sèche, parfois en montée ou en descente, surprenante par ses escaliers ou ses ponts, la course en sentier fait vibrer plusieurs athlètes de tous les niveaux. Les coureurs et randonneurs s’unissent pour la trouver top ! Chose certaine, la concentration qu’elle demande exige à la tête de ne penser qu’à elle... Un parfait sport vide-tête.

Aujourd’hui, en complément à ma chronique de la semaine dernière, je vous présente les incontournables courses en sentier de la région de Québec qui auront lieu au « cours » des prochains mois. Pour le traileur débutant ou expert, ces courses offrent le « senti »ment en« tier » !

Trail La Clinique du Coureur

À moins de 20 minutes du centre-ville de Québec, La Clinique du Coureur attend ses invités dans une forêt d’une grande beauté : chemins de mousse, de racines, de roches et ruisseaux. Tout pour bonifier le plaisir de courir dans la nature. Son volet participatif permet de se mesurer aux autres... et à soi-même. Le volet élite offre tout un spectacle, surtout quand le plus rapide trébuche sur une racine... sans se faire mal évidemment.

Quand : Samedi 8 juin à partir de 8 h

Où : Centre plein air Le Saisonnier, 78, chemin du Brûlé, Lac-Beauport

Distances : Pour les enfants : 300 et 600 mètres, 1, 1,5 et 2 kilomètres. Pour tous : 5, 10, 20, 30 et 50 kilomètres

Infos : lacliniqueducoureur.com/course

Québec Méga Trail

Le Québec Mega Trail, connu sous l’acronyme QMT, est une course d’ultra dont les parcours font découvrir l’immense terrain de jeu entre Charlevoix, la Côte-de-Beaupré et le Mont-Sainte-Anne. Les parcours offerts permettent aux coureurs de tous les niveaux de vivre un défi à leur mesure.

Quand : Samedi 29 juin à partir de 5 h, et dimanche 30 juin à partir de 8 h

Où : Mont-Sainte-Anne, 2000, boulevard du Beau Pré, Beaupré

Distances : Pour les enfants : 1 et 3 kilomètres. Pour tous : 2,9 kilomètres vertical, 6, 10, 15, 25, 50, 80 et 110 kilomètres

Infos : megatrail.info

Harricana (UTHC)

L’authentique Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC) offre des paysages à couper le souffle. L’évènement accueille « Les bras de Charlevoix grands ouverts » non seulement les coureurs de la région, mais également plusieurs traileurs élites de partout à travers le monde.

Quand : Samedi 7 septembre à partir de 14 h, et dimanche 8 septembre à partir de 8 h 30

Où : Mont Grand-Fonds, 1000, chemin des Loisirs, La Malbaie

Distances : Pour les enfants : 1 et 2 kilomètres. Pour tous : 5, 10, 28, 42, 65 et 125 kilomètres

Infos : harricana.info

Défi des couleurs Simard

La septième édition de ce défi porte bien son nom par toutes les couleurs que les arbres arborent fièrement à ce moment de l’année. Cette course se veut accessible et conviviale. Elle promet aux athlètes une organisation impeccable. Et, petit bonus, il est possible d’y courir un 5 km à la frontale le vendredi.

Quand : Vendredi 4 octobre à partir de 19 h 15, et samedi 5 octobre à partir de 18 h 30

Où : Mont-Sainte-Anne, 2000, boulevard du Beau Pré, Beaupré

Distances : Pour les enfants : 1 kilomètre. Pour tous : 5 (nocturne), 5, 6, 10, 11, 23 et 42 kilomètres

Infos : defidescouleurs.ca

Défi Trail du Grand-Duc

Le Trail du Grand-Duc, propulsé par les organisateurs des Défis Entreprises, est un évènement parfait pour découvrir une autre des plus belles forêts du Québec... celle du Parc national de la Jacques-Cartier.

Quand : Dimanche 20 octobre à partir de 6 h

Où : Parc national de la Jacques Cartier, 103, chemin du Parc-National, Stoneham-et-Tewkesbury

Distances : Pour les enfants : 1 kilomètre. Pour tous : 5, 12, 24, 30, 50 et 66 kilomètres

Infos : trailgrandduc.com/quebec

Vous avez encore besoin de plus de suggestions ? Ne négligez pas de visiter courir.org, iskio.ca ou encore kmag.ca.