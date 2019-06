Dans nos archives: vingt ans de caricatures pour Ygreck

Le caricaturiste du Journal, Yannick Lemay, alias Ygreck, fêtera, mardi, ses 20 ans de carrière à illustrer l’actualité québécoise par ses dessins humoristiques dans les pages du Journal de Québec.

Après un séjour de deux ans au palais de justice de Québec où il agissait à titre de portraitiste, Yannick Lemay a fait le saut à titre de caricaturiste principal du Journal le 4 mai 1999. Il n’a jamais levé le crayon depuis.

La collaboration d’Ygreck dans nos pages a débuté dans les samedis, avant de devenir un rendez-vous quotidien. Puis, son public s’est élargi à toute la province puisque son travail est maintenant présenté dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.

« C’est niaiseux, mais quand j’ai commencé, on n’avait même pas internet ! Ça pouvait me prendre une demi-journée pour chercher dans les archives du Journal pour avoir le portrait d’une personne et ensuite la reproduire. Maintenant, ça se fait en quelques clics. C’est mauditement plus facile aujourd’hui ! », s’exclame le dessinateur de 48 ans.

« Plus facile »

« La job est plus facile à cause des moyens, mais c’est plus délicat à cause de l’environnement dans le débat public. Je veux continuer à faire de la caricature encore longtemps. C’est un cadeau et un privilège de mettre sa couleur dans le débat public », ajoute-t-il.

Parmi ses visages préférés à dessiner, « c’est sûr que c’est Régis [Labeaume] ! », lance aussitôt Ygreck, qui a récemment dû greffer une barbe à son personnage fétiche.

— Texte et recherche : Arnaud Koenig-Soutière