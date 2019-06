Grave faute de grammaire à corriger

J’espère que vous allez bien en ce printemps qui s’est amouraché de l’hiver. J’avais envie de partager avec vous un FAIT qui m’agace et que je remarque de plus en plus. Question de vérifier si vous ou quelques-uns(nes) de vos lecteurs(trices) l’ont remarqué, voici de quoi il s’agit.

Je me demande bien quelle est cette crainte (ou s’agit-il d’ignorance) chez les gens, même très éloquents, d’employer le participe passé FAITE dans leurs phrases, comme s’il s’agissait d’un mot à éviter. J’entends cette erreur tous les jours ou presque (c.-à-d. la correction a été « fait », la plainte a été « fait »). C’est vraiment devenu une tendance, pour ne pas dire un fléau, d’utiliser FAIT au lieu de FAITE, tant à la radio qu’à la télé. Le verbe faire n’est quand même pas si compliqué à conjuguer, il me semble ? Comment pourrait-on invalider cette tendance afin que FAITE reprenne sa juste place dans le discours de tous les jours ?

Carole

Bien honnêtement, je n’avais pas remarqué cela, même si je remarque bien d’autres fautes de français dans la bouche des gens des médias. À titre d’exemple, la quantité de « ça l’a » au lieu de « cela a ». J’imagine que comme la mauvaise prononciation du mot FAIT qui se transforme en FAITE dans la langue populaire est très répandue, quand vient le temps de mettre ce verbe au féminin, les gens oublient que c’est correct.