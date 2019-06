La pêche et le territoire

Je vous écris depuis ma captivité. Vendredi, mes chums sont débarqués chez nous et m’ont kidnappé pour m’emmener à la pêche dans le parc des Laurentides.

Ne vous fiez pas à mon faciès barbu pour présumer que je suis un homme des bois. Quand je vais en forêt, ça ressemble beaucoup plus à la tournée du Pied-Tendre. J’ai un talent pour mettre le pied là où la botte qui le recouvre restera figée. Et je n’aime pas le poisson.

Peu fréquenté

Je fais des farces. Parce que même si c’est vrai que je ne suis pas un pêcheur enthousiaste comme la collègue Bombardier, je prends toujours l’occasion de passer quelques jours loin de la ville.

Pensez-y. Au Québec, on s’enorgueillit de la vastitude de notre territoire (six fois la France !) et de la beauté de ses paysages. Pourtant, on les fréquente peu.

La taille de la partie densément peuplée de notre pays n’intimide aucun État d’Europe, et la majorité de notre population ne navigue que rarement sur les plans d’eau de notre superficie largement aquatique. À part quand vient le temps de se bâtir dedans, comme à Sainte-Marthe.

Côtoyer la nature

Je ne boude pas mon plaisir, donc, de me retrouver dans le bois, pas de cellulaire ni d’ordinateur. C’est un privilège pas cher qu’on s’offre trop peu, celui de boire son café dans la rosée d’un matin qui sent le sapin avant d’aller troubler la mer d’huile que forme un lac pour y taquiner la truite.

Pourquoi ne le fait-on pas davantage? Beaucoup de gens chez nous pratiquent la chasse, la pêche, le camping ou la randonnée. Demeure qu’on s’est bâti, au Québec, en tournant le dos à la nature plutôt qu’en la côtoyant.

Dommage. Tâchons donc d’en profiter pour le week-end, comme mes chums auront eu raison de me l’imposer.